安倍內閣支持率創歷史新低

據日本JNN（Japan News Network）的最新輿論調查，安倍內閣的支持率創安倍第二次內閣開始以來最低紀錄。比上個月調查下降2.8個百分點，為35.4%，不支持率上升了2.4個百分點，為62.2%。

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最近日本疫情不斷惡化，到8月2日為止連續5天超過1000人，在感染不斷擴大的情況下，安倍政權強行推進由政府補貼的促進國內旅遊活動“GOTO TRAVAL”，號召大家去各地旅行，在對現在醫療體制能否對應“第二波”的評價上，中央政府認為現在的醫療體制完全可能對應“第二波”的到來。

但是目前出現疫情激烈反彈，7月新增感染者大幅增加，有21個府縣新增感染者超過今年上半年的總和，沖繩縣出現感染病床不足，許多患者不得不等床位的現象。

在JNN的調查中，關於政府的到現在為止新冠防疫工作，回答“正面評價L”的僅為26%，為今年2月以來最低。

對於政府從上月22日開始實施的“GOTO TRAVAL”，正面評價的僅為25%，而負面評價的為66%，在問及是否想參加這項活動時，回答想參加的為19%，回答不想參加的達到77%。

而據日本共同社6月20至21日實施的全國電話輿論調查顯示，安倍內閣支持率繼續下跌，較5月底的上次調查下滑2.7個百分點，為36.7%。不支持率為49.7%，較上次增加4.2個百分點。

共同社指出：由於調查方法不同無法簡單比較，但2012年第二屆安倍政府上台後，內閣支持率在2017年7月創下最低紀錄的35.8%，此次的數字為第二低。在新冠疫情應對及檢察幹部人事問題消耗了政府力量的情況下，“政治與金錢”問題更是雪上加霜。