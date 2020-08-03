李大維接任台灣總統府秘書長蔡英文籲團隊陞官發財請走別路

台灣外交部高層官員證實聖多美普林西比與中華民國在21日凌晨斷交，外交部第一時間向府院報告，並展開危機處理。外交部長李大維（圖）上午9時召開記者會正式對外說明。

台灣總統府前秘書長蘇嘉全因為親戚不斷涉入弊案，昨天辭去總統府秘書長一職，總統蔡英文今天宣布，由海基會董事長李大維接任總統府秘書長。李大維現年七十歲，出身藍營，是資深外交官，曾任駐美代表、駐歐盟代表，蔡英文上任後曾擔任外交部長、國安會秘書長、海基會董事長，今天接任總統府秘書長。

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蔡英文說，這次有部分立委涉案，希望司法單位勿枉勿縱，她提醒執政團隊成員，「陞官發財，請走別路」。執政的目標，不是為自己的利益，而是為了讓台灣更好。

台灣檢調這次全台大搜索，從綠營立委趙正宇家中搜出一捆一捆新鈔，共計新台幣920萬元，連夜審訊後，趙正宇以一百萬元交保，當時出面收取賄款的辦公室助理林家麒被裁定收押禁見。

立委趙正宇雖不是民進黨籍，但長期參與立法院民進黨團運作，他涉嫌收取兩家殯葬公司的賄款一千萬元，向營建署施壓，要求將他們位於國家公園裡的私人土地變更地目，以便開發為墓園。

另一個最受矚目的涉案立委是民進黨籍的蘇震清，也就是蘇嘉全的侄子。台灣檢調查出，從2013年最高行政法院就SOGO百貨公司經營權案，做出不利於太平洋流通公司董事長李恆隆的判決後，李恆隆就透過行賄，請蘇震清協助修訂公司法第九條，以便他能奪回SOGO百貨公司的經營權。

蘇震清為了幫助商人達到商業目的，曾以立委職權發函經濟部商業司、親自出席公聽會、在立法院質詢官員，甚至推動修訂公司法。大小事情他都要收錢，收賄時間長達六年，總金額達兩千萬元。

也因為蘇嘉全、蘇震清在民進黨內都屬於「英派」，加上黨內鬥爭激烈，因此蘇震清涉案收賄，蘇嘉全不得不「自廢武功」，主動辭職以保護蔡英文。

台北地方法院今天繼續審理檢察官提出的聲請羈押案，除了民進黨前立委陳唐山已經交保之外，另有國民黨立委廖國棟被查出利用審查法案機會收取李恆隆賄款500萬元、國民黨立委陳超明及時代力量黨主席徐永明也分別收取近兩百萬元，這些人加上行賄的李恆隆是否會被收押，成為今天最受矚目的焦點。