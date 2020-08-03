法國中止批准對港引渡條約 敦促不要拖延選舉

法國8月3日表示，由於中國實施引起爭議的港區國安法，法國正中止批准與香港間的引渡條約。法國外交部發言人姆赫利（Agnes von der Muhll）同時敦促儘快舉行立法會選舉。法國《回聲報》表示，法國緊隨德國做出了不核准對港的引渡條約。法國這一決定顯示出對中國的不信任。

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法國外交部發表聲明說：“鑒於最新情況，法國目前不會繼續推動核准2017年5月4日與香港特別行政區簽署的引渡條約。”

聲明中批評港區國安法，指這項新法令人對“一國兩制”原則…及因此產生的基本自由產生質疑。

法國外交部發言人姆赫利在聲明中還表示，至關重要的是必須根據香港《基本法》所保障的權利和自由，在允許真誠民主表達的條件下儘快舉行香港立法會選舉。

香港政府宣布延期一年舉行立法會選舉這一系列事件後，德國宣布取消執行和香港達成的引渡協議。7月31日，德國外長馬斯（Heiko Mass）在柏林就此表態稱："我們多次表達了自身的期待，希望中國政府遵守其國際法義務"，保障香港民眾有權舉行自由選舉，正是這種義務的一部分。馬斯表示，香港政府取消十多名反對派候選人的參選資格，並推遲舉行選舉"是進一步侵犯香港公民權利的做法"。