特朗普：必須在9月中旬之前出售抖音，它才能繼續在美國運營

美國總統特朗普8月3日表示：必須在9月中旬之前出售抖音（TikTok），它才能繼續在美國運營。白宮貿易顧問納瓦洛也暗示，微軟如果想買下抖音，可能該由中國撤資。

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美國聯邦參議院民主黨領袖舒默則表示：“務必要找出安全方法讓抖音能持續運作。”他主張由美國公司買下抖音，以保護用戶的個人信息。

他在推特上發文說：“美國公司應買下抖音，好讓大家能繼續使用它，而且個人信息能夠保持安全。”舒默又說：“事關隱私。抖音在中國要遵守中國共產黨制定的法律，法律可能規定要把資料交給政府。”

科技巨頭微軟表示，微軟的執行長納德拉(Satya Nadella)已經直接以電話與美國總統特朗普對談。談話後，微軟宣布繼續與抖音談判，期盼取得抖音在美國的經營權。

上周末，美國政府以國安疑慮為理由，明確反對微軟收購抖音。微軟因此宣布暫緩談判。

周日，微軟表示將會繼續與抖音談判，計畫在9月15日之前完成談判，內容不但涉及美國的經營權，也將涉及加拿大、澳洲、新西蘭等地運作的相關事務。微軟不保證最後能簽約成功。

至於美國政府最在乎的安全問題，微軟表示，該公司認為，處理總統的關切十分重要，解釋說抖音用戶的資料將會被存放在美國本土，也會為該應用加上“世界級的安全、隱私、數據保護”技術。