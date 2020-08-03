調查新冠動物源頭：世衛在華完成前期探路工作

世界衛生組織日內瓦8月3日星期一消息，赴中國調查新冠病毒動物起源的小組已經完成了前期探路工作。

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世衛組織總幹事譚德塞在當天的一場視頻會議上宣布，世衛組織赴華小組已經完成了新冠病毒源頭調查的初步探路工作，接下來需要更多聯合努力，調查病毒起源，病毒學研究將在武漢展開，探尋新冠病毒早期病例的潛在源頭。

7月10日，世衛組織派遣了病毒學家與動物健康專家聯合小組奔赴中國，調查新冠病毒是通過何種途徑，入侵人類。日前，世衛組織方與中方專家已經起草了下一步國際聯合研究的綱要。譚德塞表示，“這一研究由世衛組織主導，包含中國等多國專家，證據和設想將為長期研究奠定基礎”。與此同時，世衛組織仍在等待其在華專家回到日內瓦做工作報告。