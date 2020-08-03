香港：歐盟呼籲港府重新考慮立法會延後選舉決定

歐洲聯盟8月3日表示，香港延期舉行立法會選舉及撤銷多位反對派人士參選資格，引人質疑能否保障民主權利，並削弱香港自由開放的國際聲譽，呼籲香港當局重新考慮其決定。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）3日晚發布聲明，指出歐盟正密切關注香港政治局勢，表示港府延期舉行立法會選舉，除將延宕人民民主授權的更新外，並引人質疑能否行使“香港基本法”所保障的民主權利和自由。

此外，博雷利提到港府近期撤銷多位反對派人士參選資格，也削弱香港作為自由開放社會的國際聲譽；而保護香港的公民權利與政治權利是歐盟支持“一國兩制”的原則。

博雷利呼籲香港當局重新考慮其相關決定。

歐洲聯盟先前曾對中國實施“港區國安法”做出具體回應，認為中國行動違背國際承諾，將影響歐中關係，並將限制向香港出口鎮壓及監視設備。

隨後歐盟會員國也陸續採取行動，德國7月31日宣布決定中止與香港的引渡協議，法國8月3日也表示，由於中國實施引起爭議的港區國安法，法國正中止批准與香港間的引渡條約。

而法國外交部聲明說：“有鑒於最新情況，法國目前不會繼續推動批准2017年5月4日與香港特別行政區簽署的引渡條約。”