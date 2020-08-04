中國譴責美國動用國家力量霸凌TikTok

美國總統特朗普給字節跳動下達最後通牒，9月中旬務必完成旗下抖音國際版TikTok向微軟或者其他美國公司的出售，否則將逐出美國，另外收購金一部分必須交予美國國庫，對此，中國予以回應，譴責美國霸凌行為。

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中國外交部發言人汪文斌在8月4日一場例行記者會上，譴責美國拿不出任何證據，泛化國家安全這一概念，濫用國家力量，打壓特定的非美國企業，違背市場經濟原則，違背世貿組織的開放透明，非歧視原則，是霸凌行為，屬於政治操弄，中國堅決反對。

汪文斌還列舉了法國的阿爾斯通，日本的東芝此前與美國過招的經歷，稱美國屢屢動用國家機器打壓其他國家的企業，這可能給別國樹立“以國家安全為由，對美國企業採取類似舉措”的例子，敦促美國“不要打開潘多拉的盒子”。但汪文斌並沒有表示中國會對美國企業採取何種具體反制措施。