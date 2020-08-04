日本防衛大臣：自衛隊也將在釣魚島海域對應中國海警船

日本防衛大臣河野太郎在8月4日的記者會上，針對中國海警船最近在釣魚島海域活動頻繁指出：自衛隊也將與海上保安廳合作，在必要的場合，採取必要的行動。

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據日本第11管區海上保安總部（那霸）介紹，中國公務船從4月14日至8月2日連續在釣魚島周邊航行，到8月2日為止，為111天，史上最長，今年共達205天，超過去年。5月上旬還接近作業中的日本漁船進行追逐，7月4～5日在釣魚島水域日本認為是領海的水域停留了39個小時以上，是2012年9月日本將釣魚島國有化以來最長時間。

關於自衛隊在什麼情況下將採取什麼樣的措施，河野太郎只回答：在“所及範圍內”，未做明確的回答。

而4艘中國海警船在2日上午駛離釣魚島水域日本認為是領海的水域外側的毗連區後，未在周邊海域再次出現。相關人士認為，海警船有可能是為了躲避今年第4號颱風“黑格比”接近，但是在8月16日，中國方面休漁期結束，日本方面認為還會有漁船和海警船出現。

中國海警船在最近幾年，多派2-3艘編隊在釣魚島水域巡航，最近經常是4艘編隊，而且以大型船為主，海警2502號，屬於中國最大級海警艦，為5000噸級多用途防撞型海警艦，大大超過日本海上保安廳的1千噸級的巡邏船。

而駐日美軍美軍司令、陸軍中將施奈德在7月29日的在線記者會上表示：在沖繩縣尖閣諸島周邊，中國的船隻屢次侵入日本領海，活動前所未有地頻繁，美軍將強化在周邊水域的警戒監視和情報收集，支援日本。