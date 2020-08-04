瑞士外長：中國正背離開放之路 警告西方將果斷回應港區國安法

隨着更多歐洲國家對華立場轉硬，保持中立的瑞士亦向中國發出警告，該國外長卡西斯(Ignazio Cassis)表示，中國侵犯人權的情況持續上升，正背離開放之路，而港區國安法亦影響「一國兩制」的落實，若中方堅持，西方國家誓將果斷回應。中國對瑞士的言論反應溫和，外交部只是指有關言論缺乏依據。

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今年是中瑞建交70周年，瑞士外長卡西斯接受該國首分周報《星期展望》（SonntagsBlick）專訪時表示，中國的政治自由化追不上經濟自由化，侵犯人權事件日益增加，「看到中國正背離開放之路」，這意味瑞士亦必須更堅定地捍衛本身的利益和價值，包括強化國際法和多邊體系。

卡西斯表示，瑞士和中國建交70年，一直跟北京建立「有建設性和批判性」的關係，而法治和人權一直是雙方對話的一部分。他續稱，現在看來，中國的情況比想象中更動蕩不安，侵害人權事件持續增加，強調瑞士希望保護這些權利。

中國在1997年前承諾以一國兩制原則收回香港，容許港人享有自由和自治，但港區國安法大幅增加北京對港管控，引起瑞士關注，卡西斯表示，如果中國放棄在港落實一國兩制，將影響很多在港投資的瑞士公司。若果中國堅持這樣，西方國家將更果斷回應。

在北京，外交部發言人汪文斌3日回應瑞士外長言論時表示，有關言論「缺乏依據，也不具建設性。」他重申，外國不應干預香!事務，並指港區國安法將使「一國兩制」在法治的軌道上行穩致遠。

汪又說，中國始終堅持打開大門搞建設，瑞士的金融企業能在中國金融市場的開放中率先受益，希望瑞士恪守國際關係基本準則，珍惜中瑞關係良好的發展局面。

中國和瑞士在1950年9月14日宣布建交，是西方國家首批承認中國的西方國家之一。