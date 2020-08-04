胡鍚進料中方可能拒向在港美國記者發證

中美爭議白熱化，雙方記者互被當地政府驅趕或拒絕繼續簽發工作證，在大批駐美國的中國記者簽證於兩天後到期之際，中國《環球時報》總編輯胡錫進表示，中國已作了所有在美記者不獲延簽而要離開的最壞打算，揚言中國屆時會作出反制措施，包括派駐香港的美國記者。

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與中美不同，在香港工作的記者毋須獲得記者簽證，只須取得工作簽證便可在港進行新聞採訪工作。

在中國驅逐一批駐華美國記者後，美國於5月10日公布新入境措施，把所有中國或華籍記者的工作簽證，由過往的無限期大幅縮減至90日，期滿必須續期，來自香港和澳門的記者則不受此限。新規定的限期將於本月6日到期，胡鍚進昨(3日)晚在推特以英文發推，指已有六十多名中國記者被美國驅逐，而據他所指，至今未有記者的簽證獲得續期。他預料，中美雙方以驅逐記者進行的媒體戰會嚴重惡化，中方會報復。

他今早再發帖，鑒於美方至今未有延長中國記者簽證，中方已作了最壞打算，就是所有中國記者都要離開美國，屆時，中國會報復，美國駐港記者亦是目標之一。

美國3月削減中國中央級媒體工作人員時，官方稱，中國在美以新聞記者名義獲發籤證的，有三千多人，而美國所有媒體駐華記者則不足一百人。