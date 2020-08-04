處理醫護罷工 醫管局管理人員請辭 「跳船」抑壓力成疑

對醫護界以罷工手段促請港府封關抗疫一事採取「先容忍、後追究」的醫院管理局，其人力資源主管彭飛舟已因個人理由請辭，是繼律政專員梁卓然之後，四天內，第二位政府部門或公營機構內公開請辭消息的中高層人員。

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醫管局表示，彭飛舟希望重返臨床醫生崗位，局方會按機制進行招聘，填補有關空缺。

本身是內科醫生的彭飛舟，自四年前起分別接任兩間醫院的行政總裁，至2018年10月起接任醫管局現職，年薪三百多萬港元。今年2月疫情爆發初期，醫護界發動罷工要求政府封關，以減少疫情由中國內地及外國傳入。醫管局初期采容忍態度，該局主席範鴻齡在2月1日時仍拒絕評論會否處分罷工醫護，聲稱會勸喻醫護放棄於3日至7日的罷工，指罷工不能推動政府全面封關。但醫管局其後態度轉硬，表明會追究，彭飛舟2月底更去信全體醫護，表明局方會就「未獲批準的缺勤」保留追究權利；範鴻齡4月時更暗示，會從嚴處理罷工醫護。

及至6月，當醫護打算響應工會號召的罷工以反對港區國安法的推出，範鴻齡態度更為強硬，明言絕不接受員工罷工，指今次罷工有政治性，以此要挾醫管局認同其政治理念，一定不會得逞。

到了7月下旬，當不少國家增加對抗疫醫護的津貼時，彭飛舟反而要代醫管局向員工發信公布凍薪一年，備受前線醫護批評，指此舉漠視公立醫院上下在抗疫期間付出的一點一滴。

現時未知彭飛舟請辭是否與「跳船」有關，而醫護界則傾向相信與壓力有關。公共醫療醫生協會會長馬仲儀錶示，人力資源部過去一年來，需處理反送中運動中被捕醫護人員，以及醫護於疫情期間罷工等重大事件，須上對政府和主席，下對艽線工作壓力，確是吃力不討好，對於身處管理層的彭飛舟辭職，不感意外。