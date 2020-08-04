7月中國自然災害致使4308萬人次受災 比去年同期上升72%

中國應急管理部網站8月4日發布今年7月自然災害情況介紹指，7月份，中國自然災害以洪澇和地質災害為主，風雹、地震、乾旱、森林火災等災害也有不同程度發生。報告稱，經核定，各種自然災害共造成4308萬人次受災，130人死亡失蹤，299.7萬人次緊急轉移安置，2.7萬間房屋倒塌，24.4萬間房屋不同程度損壞，農作物受災面積5606千公頃，直接經濟損失1170億元。

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報告稱，與去年同期相比，受災人次上升72%，因災死亡失蹤人數下降30%，緊急轉移安置人次上升125%，倒塌房屋數量上升6%，直接經濟損失上升107%；與近5年同期均值相比，受災人次、因災死亡失蹤人數分別下降9%、58%，緊急轉移安置人次上升18%，倒塌房屋數量下降74%，直接經濟損失基本持平。

據悉，7月份，中國共出現6次大範圍強降雨過程，平均降雨量157.5毫米，較常年同期偏多8.8%。強降雨具有累計雨量大、持續時間長、極端性強和落區重疊等特點，主要集中在長江中下游和淮河流域，長江流域較常年同期偏多57.2%，為1961年以來歷史同期最多，淮河流域較常年同期偏多31.6%。安徽、江西、湖北、湖南等地有46個國家級觀測站突破7月日降雨量極值，其中有20個測站突破歷史極值。

主要江河來水總體偏多，長江中下游偏多4-6成，淮河偏多1.7-1.8倍，黃河偏多5成-1倍。中國23個省(區、市)385條河流發生超警以上洪水，長江中游幹流及洞庭湖鄱陽湖、太湖及周邊河網區、淮河上中游幹流等133條河流發生超保洪水，長江下游幹流及江西昌江、淮河中游幹流、安徽巢湖等39條河流發生超歷史洪水。

此外，受多輪強降雨影響，25個省(區、市)和新疆生產建設兵團發生洪澇災害。特別是安徽面臨長江、淮河、巢湖三線防汛壓力，長江中下游幹流、鄱陽湖、洞庭湖、太湖持續高水位，造成安徽、江西、湖北、湖南等長江中下游地區遭受大面積洪澇災害，農作物、基礎設施受災嚴重，大量居民住房進水受淹，大量受災群眾緊急轉移、需長時間安置救助。

據官方統計顯示，7月份中國洪澇災害造成3817.3萬人次受災，56人死亡失蹤，299.6萬人次緊急轉移安置；2.7萬間房屋倒塌，24萬間不同程度損壞；農作物受災面積3868.7千公頃；直接經濟損失1097.4億元。與近5年同期均值相比，7月份洪澇災害受災人次、緊急轉移安置人次分別上升62.5%、88.6%，因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量分別下降74.2%和67.3%。

此外，7月中因自然因素引發的地質災害共造成60人死亡失蹤。同樣在該月，中國北方和華南地區遭受區域性旱情；河北唐山、西藏尼瑪相繼發生中強地震，未造成重大損失等自然災害。