斷交迄今最高層級美衛生部長艾薩近日率團訪台將會見蔡英文

美國在台協會馬啟思處長2012年10月3日在台北的一次記者會上宣布，美國國土安全部正式將台灣列為「免簽證計畫」的成員。

美國在台協會今天(5日)宣布，美國衛生部長艾薩最近將訪問台灣。艾薩是第一位訪問台灣的美國衛生部部長，也是六年來第一位訪問台灣的美國內閣成員，以及1979年美國和中華民國斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員。台灣外交部透露，艾薩訪台期間將會見台灣總統蔡英文。

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美國在台協會的新聞稿指出，美國衛生及公共服務部部長艾薩（Alex Azar）的歷史性訪問將強化美台夥伴關係，促進美台在對抗全球新冠疫情方面的合作。台灣作為一個自由、透明的民主社會，對抗疫情成果非凡，展現台灣在國際社會扮演的關鍵角色。

前美國總統柯林頓與歐巴馬曾分別在2000年與2014年派遣運輸部長史雷特與環保署署長麥卡錫兩位部長級官員訪問台灣。

艾薩則是1979年兩國斷交以來訪台的美國閣員中，總統繼位排序最高的一位。根據美國「總統繼任法」，衛生部長排序高於運輸部長和環保署長。衛生部排第12，運輸部排第14。

艾薩這次將代表美國總統特朗普會見台灣資深公共衛生官員、新冠疫情醫護人員及專家，共同討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係，及台灣作為全球醫療設備和關鍵技術的可靠供應者。艾薩也將在台灣發表演講。

陪同艾薩訪問台灣的成員包括：美國在台協會主席莫健、美國疾病管制與預防中心首席醫療官米契爾沃爾夫、美國衛生部幕僚長布萊恩哈里森、美國衛生部全球事務辦公室主任蓋瑞特格里格斯比等。

美國在台協會則指出，特朗普總統2018年簽署「台灣旅行法」的宗旨就是要派遣高階美國官員訪台，重申美台友誼、追求共同利益，並擁護將美國、台灣及全球民主大家庭串連起來的共享價值。這次訪問就是這項美國政策的一環。

在台協會還說，不同於威權體制，美國和台灣的社會及經濟體制具備獨特條件，能夠帶動全球醫學及科學等領域的進展，並協助世界應對新興威脅。美台在新冠疫情期間的合作，是美台共同抗衡全球挑戰、促進全球利益的最新例證。

台灣外交部發言人歐江安今天表示，艾薩訪問團出發前，將依台灣疫情指揮中心規定，取得團員新冠肺炎采檢陰性報告，專機抵達台灣後，將在機場再次采檢。

訪台期間艾薩將拜會台灣總統蔡英文、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等人。對於防疫措施，台灣總統府表示，總統接見外賓會比照外交禮儀慣例及疫情指揮中心的指引進行。

台灣外交部強調，訪問團在台行程，成員將每天量體溫、全程配戴口罩或維持適當社交距離，並一律搭乘專車，避免與大眾近距離接觸，以確保安全。