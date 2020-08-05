日本官房長官說：將毅然對應韓國扣押日本企業財產

有關4名韓國人狀告日本企業，在朝鮮半島處於殖民統治時期遭強迫從事嚴酷勞動一案，韓國最高法院2018年10月30日作出判決，下達了被告做出賠償的終審判決。

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命令被告日本企業日本制鐵公司（原新日鐵住金）賠償每人1億韓元（約合人民幣245萬元），而有關該公司韓國國內資產被扣押一事，視為該公司已接到韓國法院發出的扣押命令決定等相關文件的“公告送達”已於8月4日生效，目前正朝着向原告方發出資產“出售命令”的方向發展，為此日本官房長官菅義偉4日在記者會上指出：“將把所有選項納入視野，繼續堅決地應對。”

該資產扣押命令決定是由韓國地方法院支部發出的，日鐵方面表示：“計畫立即上訴”。被扣押的對象資產為新日鐵與韓國鋼鐵巨頭浦項鋼鐵合資公司“PNR”的股份。如果不在4日生效的“公告送達”起一周以內上訴，資產扣押就會被確定下來。

菅義偉的回答顯示如果韓國方面扣押日本企業的資產，日本將採取報復措施。

在韓國最高法院做出判決後，日本制鐵公司拒絕支付，而接到原告申請的韓國大邱地方法院浦項支部2019年1月扣押了該公司與韓國鋼鐵巨頭浦項鋼鐵的合資公司“PNR”的股份。

據日本《每日新聞》5日報道，日本的對抗措施可能包括“增加韓國製品進口日本時的關稅”、“停止彙款”、“停止對韓國人發放簽證”、“臨時召回日本駐韓國大使富田浩司”等。