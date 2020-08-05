民調：習近平支持度輸李克強 亦輸前領導人 學者：反映港人反感現管治

推動中國民族復興夢和香港「全面管治權」的中國國家主席習近平，在香港一項兩岸政治人物民望的民意調查中，支持度不單低於總理李克強，更低於朱鎔基、溫家寶、胡錦濤和江澤民等前領導人以及台灣總統蔡英文，負責民調的學者鍾劍華表示，這反映港人對現時北京中央的管治方式感到不安和反感，懷念過去較為寬鬆的管治歲月。

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是次民調分兩階段於7 月下旬進行，在最為人熟悉的12名兩岸領導人中評價其支持度，結果發現，逾五百名受訪者中，習近平的認知率最高，接近九成半，但其支持度仍屬偏後，排第八。

民調顯示，已卸任中國總理長達十七年的朱鎔基，支持度以61.6分領先，其次是台灣總統蔡英文(57.6分)和中國前總理溫家寶(54.4分)，能進入前五位的，尚有前國家主席胡錦濤(51.1分)和現任總理李克強(46.4分)。而支持度排名由第六至第十的，依次是前國家主席江澤民(46.2分)、台灣前總統馬英九(45.9分)、習近平(40.7分)、前高雄市長韓國瑜(24.6分)及台灣前總統陳水扁(23.1分)。

民調的評分誤差不超過正負3.5分，故此，在現任中國領導人中，習近平的支持度低於李克強。近日不少評論指，由習、李二人的公開言論和出席公開場合的待遇可見，中共高層鬥爭表面化，例如被視為習近平派系的副總理劉鶴日前在介紹北鬥系統的儀式上，預留時間讓出席者為習近平鼓掌，但接着介紹李克強時，則匆匆帶過，打斷為李鼓掌的局面，而從座位上站起來的李克強亦尷尬地坐下，有評論甚至指，這是有意羞辱李克強。

總的來說，剛從理工大學應用社會科學系助理教授一職退下來的香港民研副行政總裁鍾劍華分析說，習近平評分較低，與港人不滿北京推行港區國安法有關，而其評分在近兩年呈下跌趨勢，並低於多名前任中國領導人，亦反映港人「懷念逝去的歲月」。他解釋，不少港人擔心過去享有的自由和生活方式會受國安法影響，亦憂慮香港的國際金融中心地位會被破壞，形成對北京的管治方式感到不安、反感，較喜歡以往相對寬鬆的管治作風，尤其是作風硬朗但開放的前總理朱鎔基。

他又說，習近平在香港的支持度遠低於蔡英文，反映港人對兩岸兩種管治制度和方式的觀感。

至於香港推行國安法會否令是項民調變得敏感，鍾劍華只表示，在被指違法前，會繼續進行民調，他強調，兩岸政治人物民望以至有關台獨的調查，已進行多年，並非鼓吹分裂國家，只是反映民意，如果當局認為這些調查違法，須給予充分理由。

有關兩岸政治人物支持度的調查，自1997年開始進行，當時由香港民研的前身- 香港大學民意研究計畫負責，每半年調查一次。港大民研於去年香港回歸紀念日前關閉。