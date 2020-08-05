港大：新冠病毒可感染神經細胞 且可自行複製

俗稱武漢肺炎的新型冠肺炎在全球已感染1814萬多人，部分感染者會出現失眠、失語、精神錯亂甚至癲癇、腦病等神經性癥狀，香港大學醫學院聯同中國科學院深圳先進技術研究院團隊合作，首次發現武肺病毒與沙士病毒不同，不但可感染人類神經祖細胞及人腦中皮皮質神經元，以致減慢康復，更可進行病毒複製。研究團隊建議，有必要密切監測中樞神經系統感染武肺病毒的慢性或長期後果。

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這篇刊登於生命科學期刊《細胞研究》的研究，由上述團隊利用誘導性多能幹細胞（iPSCs），衍生人類神經祖細胞、神經細胞球及腦類器官進行，發現神經細胞球及腦類器官受感染後，可檢測到大量新冠病毒核衣殼蛋白及感染性病毒顆粒，換言之，病毒可有效感染人類腦部，包括人腦中的皮質神經元及神經祖細胞。

領導研究的港大醫學院生物醫學學院教授黃建東表示，這是首次以實驗證據印證新冠病毒可直接感染人腦類器官，有助了解新冠病毒引發神經系統併發症的機制，包括失去味覺及嗅覺等癥狀。

團隊補充，由於新冠病毒喜歡攻擊人類神經祖細胞，以致患者染病後，味覺和嗅覺較遲或甚至未可完全恢復。

團隊指出，寨卡病毒同樣可以破壞人腦神經祖細胞，導致小頭畸形、嚴重發育缺陷及成人其他神經系統異常，建議有必要就新冠病毒患者中樞神經系統感染後的慢性或長期後果作密切監察。

武肺患者主要出現呼吸道感染癥狀，但有研究分析武漢超過二百名確診患者發現，當中三成六齣現神經性癥狀，法國亦有高逾八成半入院患者有類似癥狀；另有報告指，部分患者有頭痛、失眠、失語、精神錯亂和癲癇發作等神經性癥狀。