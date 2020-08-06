中國支援隊在港協助擴大檢測續惹爭議 港府反譴責和平示威者搞分化

中國政府派員支援香港的武漢肺炎檢測工作繼續引起爭議，連日均有醫護人員提出質疑，包括中國內地支援隊成員未有按法例在港先行註冊以確保其水平便在港工作，亦有政黨和市民在支援隊下榻的酒店和考察的化驗所外示威，對安全和是否需要引入內地援助提出質疑，不過，港府未有承諾接受醫護人員的要求，更罕有地「嚴厲譴責」示威行動，認為這是「反內地」言論人士欲借北京政府支援香港抗疫來挑起矛盾。

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中國衛生健康委員會組建的「(中國)內地核酸檢測支援隊」抵港三日來，均有市民請願示威，新民主同盟六名區議員昨(5日)到支援隊入住的酒店樓下請願，聲稱香港醫務水平較中國內地高，只要增加硬件，便可由香港自行解決檢測，毋須向內地求助；他們又說，對內地檢測沒有信心。

根據基本法，港人享有示威自由，港府未曾就和平示威作出譴責，但港府發言人昨晚發出新聞稿，指港人應齊心抗疫，但連日有非建制派區議員及個別人士向支援隊的先遣人員示威，騷擾先遣隊員，「做出分化行為，並試圖抺黑、破壞中央協助支援香港對抗疫情的工作，特區政府對此等行為予以嚴厲譴責。」

港府沒有解釋示威者如何「騷擾」先遣隊員，但現場所見，連日來的示威不單人數少，且受警員阻隔，只能在一定距離下舉牌抗議和叫喊口號。

另一方面，由政協常委譚錦球組成的香港義工聯盟則歡迎內地支援隊協助香港增加檢測，並表明樂意派員到各區協助收集唾液樣本等工作。

在北京，國家科技部成果轉化與區域創新司司長包獻華昨在記者會上表明，中國的檢測試劑研發、技術水平和產品性能與歐美等發達國家處於同一水平，部分甚至領先，相信能滿足國內疫情防控的檢測需要。他以中國的核酸檢測技術為例指出，檢測所需時間已由過往的四個多小時縮短至現時的一個多小時，最快的產品更可在半小時內得出結果。

不過，有關言論未能平息有關內地支援隊的爭議，負責批核專業資格的香港醫務委員會，其下三名業外委員和兩名業外審裁員昨日發表聯合聲明，指任何人士在港從事醫生工作，均須按例先行註冊，以確定相關人士符合專業資格，但醫委會近期沒有收到內地支援隊的相關申請，關注相關人員是否符合香港需求的醫療水平和工作質素，促請港府須確保來港協助新冠病毒檢測工作的內地醫護人員依從程序註冊。

參與聯署的業外委員林志釉今早更在電台節目中批評港府封鎖內地人員的消息，更驚訝於港府已批准二百多名來自兩岸三地的技街人員入境香港時豁免檢疫，認為有關人員屬高危人士，讓他們隔離檢疫會令市民較為安心。

港府沒有承諾要求來港醫務化驗人員一定要註冊，只是說，他們若提供專業服務，須按例「註冊或獲得豁免」。港府發言人解釋，由於本地缺乏足夠有適當訓練及經驗進行檢測的化驗人員，個別私營化驗服務提供商申請從內地引入合適技術人員，為檢測提供支援，政府會按法例處理。