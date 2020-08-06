廣島舉行核爆75周年紀念儀式 安倍首相出席

8月6日，日本廣島市迎來遭受投下原子彈75周年的“核爆日”，“原子彈爆炸死難者慰靈式暨和平祈念儀式”，從上午8點開始在廣島市中區的和平紀念公園舉行，由於受新型冠狀病毒肺炎流行的的影響，規模大大縮小，參加人數是以往的十分之一左右，安倍首相和83個國家的代表等參加了和平紀念儀式。

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廣島市長松井一實在和平宣言中提出警惕招致第二世界大戰的國家主義的思潮，指出面對地球規模的新型冠狀病毒流行的威脅，世界必須攜手合作。

2017年7月在聯合國總部通過《禁止核武器條約》時，日本沒有參加簽字的討論，此條約尚未生效，為此松井一實市長在和平宣言中敦促日本政府簽署並批准《禁止核武器條約》。松井表示：“日本政府為了實現有核國家和無核國家之間的橋樑的作用，希望能誠實對待要求籤署和批准《禁止核武器條約》的核爆受害者想法，成為締約國。”

安倍總理在致辭中沒有談及《禁止核武器條約》，他說：“日本將努力成為圍繞核裁軍立場不同的國家之間的橋樑，積極而充滿耐心地促進各國之間的對話與行動，繼續引領為實現沒有核武器的世界的國際行動。”

聯合國秘書長古特雷斯原本預定出席紀念儀式，但是由於新冠流行沒有到場，他在送到廣島的視頻講話中表示：“無核化的世界從我們手中滑過，似乎離我們更遠，由於對立和互不信任，缺少對話，我們正面臨著世界無限制的核競爭的再次來臨。”

他說：完全排除核武器危險的唯一的方法，就是完全廢除核武器，我們衷心等待着《禁止核武器條約》的生效。

83個國家以及歐盟（EU）駐日大使等出席了儀式。