戰狼外交變軟 王毅反對美國將中共與人民脫鉤

中國外長王毅似乎在調整戰狼外交政策。他8月5日接受中國新華社專訪時強調要避免對抗，暢通渠道，坦誠對話，拒絕脫鉤，保持合作。他還否認中共輸出意識形態，並特別反對美國將中共與中國人民脫鉤。

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回應美國國務卿澎湃奧在尼克斯圖書館的講話，中國外長王毅在中國新華社的訪談中強調，要避免中美對抗，拒絕中美脫鉤，主張通過坦誠對話解決分歧。他還說，中方將以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁。

美國國務卿蓬佩奧不久前選擇尼克松圖書館作為發表對中國政策講話的地點，似乎要象徵尼克松總統開啟美國對中共的開放的政策告終結。另外，華盛頓選擇關閉中國駐休斯頓領館（前中華民國館址），並宣布美國衛生部長率團訪台，顯示美國有意提高美台關係。

王毅表示，中方願意跟美方開展坦率有效的溝通，提出制定合作、對話、管控分歧的三個清單，為下步交流確定路線圖。他要求美國放下傲慢和偏見，通過平等和建設性對話，緩解當前的緊張局面。

王毅否認北京對外擴張和輸出意識形態的意圖。他說：今天的中國並不是當年的蘇聯，我們更無意去做第二個美國。中國從不輸出意識形態，也從不幹涉別國內政。他強調中國將走和平發展道路，奉行互利共贏的開放的戰略。

王毅特別反對美國將中共與中國人民脫鉤。他認為，這是“試圖挑撥中共和中國人民的聯繫”，“是與14億中國人民為敵”。

針對北京當局被指控派間諜偷竊美國和其他國家技術，該訪談沒有具體談及，新華社僅說，美方騷擾中國留學人員、干擾正常學術交流、限制打壓中國媒體。王毅說這是“編造各種謊言惡意抹黑中國。”

這個訪談的最後，王毅表示他為中美關係設定的框架涵蓋4點：一要明確底線，避免對抗。二要暢通渠道，坦誠對話。三要拒絕脫鉤，保持合作。四要放棄零和，共擔責任。

一般認為，中美關係急轉直下的惡化起始於冠狀病毒Covid-19疫情：去年年底，武漢爆發神秘肺炎，現已導致全球超過1900萬人感染，70多萬人死亡（美國死亡超過16萬人）。北京當局被指在疫情早期隱瞞，操縱世衛組織拖延宣布國際緊急狀態，釀成大禍後，北京通過口罩外交+戰狼外交和大外宣，試圖彰顯中共專制體制優越性，使得西方國家意識到中共輸出意識形態。特別是香港國安法的實施，讓西方確認了北京這個意圖。其中美國反應最強烈，美國朝野認為40年來這場騙局遊戲該收場了，於是特朗普決定與北京逐漸脫鉤，開啟一場新冷戰。二戰後的美蘇冷戰，拖垮了蘇共，美國打算用這場新冷戰對付中共。