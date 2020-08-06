抖音宣布在愛爾蘭開設大數據中心

面臨被微軟收購或被美國禁止的中國“抖音”，今天8月6日宣布即將在愛爾蘭為其用戶開設其在歐洲的第一個數據中心。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社發自都柏林的消息，擁有的抖音（TikTok）的中國字節跳動公司（ByteDance）宣布向這個愛爾蘭數據中心，投資4.2億歐元。該中心將於2022年初投入運營。 到目前為止，抖音用戶的數據存儲在美國和新加坡。

法新社說，抖音宣布在愛爾蘭開設大數據中心的背景是，這款受年輕人歡迎的應用程序變成了持續惡化的中美經濟外交緊張的核心。

抖音周四發布的聲明表示，在愛爾蘭開設大數據中心可以創造數百個新的就業崗位。並可以讓用戶加快下載速度。英媒曾報道抖音可能將其在美國的機構遷到英國，但是抖音沒有對此說法做出任何回應。

儘管抖音堅決否認與中國當局分享數據，並強調其數據中心都在國外，但是華盛頓堅信抖音會成為北京收集美國人私人信息的工具，會威脅美國的國家安全。

美國總統特朗普日前給出9月15日，作為讓微軟與抖音談判收購其海外版的最後期限，如果收購談不成，將在美國禁止抖音。此外，美國國務卿彭佩奧周三表示，美國也打算對中國的阿里巴巴、百度和騰訊等數字巨頭採取禁止措施。