美參院通過法案禁止政府部門下載使用TikTok美國擴大“清潔網絡”行動

美國參議院周四一致通過了一項法案，禁止在政府發給其僱員或國會議員的任何設備上下載和使用TikTok。而美國特朗普政府此前表示，正在加緊努力，從美國數字網絡中清除“不受信任的”中國應用，並稱中國人擁有的短視頻應用TikTok以及通訊和社交應用微信是“重大威脅”。

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法新社消息，美國參議院共和黨議員，也是有關草案的起草人之一喬什·霍利（Josh Hawley）在推特上發文表示，“TikTok 構成對美國國家安全重大威脅，在政府機構的設備上沒有它的位置。”

有關的法案在共和黨控制下的參議院通過後，仍須由民主黨佔多數議席的眾議院通過，而後由總統特朗普頒布實施。

根據有關法案，禁止下載或使用TikTok或由ByteDance開發的任何後續應用程序的禁令，面向美國政府的僱員，也在包括當選的國會議員，國會僱員或公共企業的官員。

據路透社報道，美國政府正在加緊努力，從美國數字網絡中清除“不受信任的”中國應用。美國國務卿蓬佩奧表示，擴大後的“清潔網絡”行動將聚焦於五大領域，包括採取措施阻止各種中國應用和中國電信企業訪問美國公民和企業的敏感信息。 此前，美國總統特朗普更威脅要禁用Tiktok。

蓬佩奧表示，“由於母公司設在中國，Tiktok和微信等應用對美國公民的個人數據構成了重大威脅，更不用說中國共產黨的內容審查工具了”。

中國外交部長王毅周三接受新華社專訪時指，美國並沒有資格打造什麼“清潔國家聯盟”，他稱美國演繹了一場“教科書式的霸凌”。

TikTok目前面臨9月15日的最後期限，要麼將其美國業務出售給微軟，要麼將面臨徹底被禁。

路透社說，中美關係正處於數十年來的最低谷，全球冠狀病毒大流行、中國在南海增強軍力、中國對待維吾爾族穆斯林的態度以及北京巨額對美貿易順差導致兩國關係緊張。

蓬佩奧表示，美國正在阻止華為手機預裝或在應用商店上架最受歡迎的美國應用。 蓬佩奧說，“我們不希望企業參與華為侵犯人權行為或中國的監視設備，”但他沒有提到具體的美國企業名稱。

蓬佩奧還表示，美國國務院將與其他政府部門合作，保護美國公民信息和新冠疫苗研究等知識產權，阻止阿里巴巴和百度、中國移動、中國電信和騰訊等公司運營的雲計算系統獲取信息。 蓬佩奧說，他將和司法部長巴爾、國防部長埃斯珀和國土安全部代理部長沃爾夫共同敦促美國聯邦通信委員會，終止對中國電信和另外三家公司提供美國相關服務的授權。 他說，國務院還在致力於確保中國無法從連接美國和全球互聯網的海底電纜中獲取信息。

路透社分析認為，蓬佩奧周三的言論顯示，華盛頓正在採取更廣泛、更迅速的行動，限制中國科技公司進入美國市場，正如一名美國官員所說，這是為了遏制“大規模竊取我們的數據並將其作為武器來對付我們的行動”。

美國國務院的一份聲明說，清潔網絡計畫的勢頭正在增強，已有30多個國家和地區成為“清潔國家”，許多全球最大的電信公司已成為“清潔電信公司”。 聲明呼籲美國盟友“加入到保護我們的數據不受中國共產黨掌控的監控國家和其他惡意實體侵害的潮流中來。” 華為和騰訊均未予置評。阿里巴巴、蘋果、中國電信、中國移動和百度均未立即回應置評請求。