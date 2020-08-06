美國衛生部長阿紮爾：訪台之行將重申美台夥伴關係

即將出訪台灣的美國衛生部長阿紮爾周四表示，他的訪台行程意在重申美國與台灣的夥伴關係，他並讚揚台灣在公共衛生領域的透明度與合作。而台灣行政院院長蘇貞昌透露，阿紮爾周日到訪台灣將與總統蔡英文會面。

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《中央社》消息，阿紮爾周四接受MSNBC訪問時指出：“這與台灣、美國以及我們在公衛領域的夥伴關係有關”。阿紮爾沒有針對此行引發中國憤怒的提問發表看法。阿紮爾是1979年台美斷交以來訪台的最高層級美國官員。

消息稱，阿紮爾以間接方式猛批中國對新冠病毒疫情的處理方式。他說：“無論是在剛果的埃博拉病毒還是在冠狀病毒疾病上，台灣一直是公衛領域透明合作與通力合作的典範，我將在那裡重申這種夥伴關係以及台灣在國際公共衛生界的重要角色。”

阿紮爾並批評世界衛生組織過去3年連觀察員地位都不給予台灣的做法。

另據報道，台灣行政院院長蘇貞昌周四透露，美國衛生部部長阿紮爾將於周日到訪台灣，與蔡英文總統會面，並拜會台灣的外交部、衛生福利部，並與防治新型肺炎的醫護人員及專家學者會談。

阿紮爾接受美國傳媒訪問時表示，美國與台灣已建立極為重要的長期合作夥伴關係，他期待與蔡英文以及衛生福利部長陳時中等會面，推進使台灣、美國以至全世界民眾都受惠的衛生合作關係。 而中國外交部發言人已表明，堅決反對美台官方往來，已向美方提出嚴正交涉。