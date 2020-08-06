習近平六四時角色罕有曝光 - 阻學生入閩串連

中共高層派系鬥爭近日有公開化趨勢之際，黨刊《學習時報》文章，罕有披露黨總書記習近平當時以福建省寧德地委書記的身分，下令阻止溫州學生到福建串連，事後更要求公安深入清查，被形容為「妥善處置學潮風波」。

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六四時期掌權者近年已先後去世，時任總理李鵬去年離世時，不少流亡海外的民運人士曾表示，六四平反最後阻力消失，期望六四真相可重見天日，但曾在《學習時報》任職的鄧聿文卻持相反意見，指中共在訃告中讚揚李鵬果斷止暴，令國內局勢穩定，反映習近平對六四的評價，預料習近平會「效法更要超越李」，呼籲公眾對習平反六四死心。當時公眾仍未知習近平在六四時期的表現，直至《學習時報》有關文章面世。

人民網3日刊登中央黨校主辦的《學習時報》題為“習近平同志一直要求公安機關當好人民群眾的‘保護神’”的系列文章，主要透過採訪時任寧德地區公安處處長陳由誠讚揚1988年起上任寧德地委書記的習近平。

陳由誠談及習治下的記憶深刻工作時指出，1989年春夏之交，中國各地發生學潮風波，包括寧德，當時有一批溫州學生搞串聯，準備乘坐刷有「刺眼的大幅標語」的汽車從福鼎入境福建，於是上報地委。習近平作出批示，須緊跟中央，「要堅決阻止學生入閩串聯，汽車上的標語更不能進寧德、進福建。」陳據此在福鼎縣與省界分水關設立檢查站，一面勸說學生回校，一面清洗汽車標語。他又說，其間，習近平曾多次作出批示，要求公安機關嚴密注視全區有關動態，確保社會穩定。他形容，「習近平同志妥善處置學潮風波。」

事後，習近平在陳的邀請下，於同年7月30日跟地委行署領導層與大家見面，並作了即興講話，要求公安人員做好清理清查工作，但不要搞“一刀切”，要「縮小打擊面、擴大教育面」，以免做成人人自危。另外，亦要多做得人心的事情。陳表示，這段經歷令他終身受益。

根據公開資料，六四事件後翌年，習近平調任福建省首府的福州，出任市委書記。

六四事件指1989年在6月3日至4日清晨於北京發生的血腥鎮壓，但亦泛指在當日之前、為期約兩個月，因前總書記胡耀邦逝世引發的民運，但官方定性是1989年春夏之交的政治風波和反革命暴亂，習近平政權沿用此定性。至於西方國家則多同情該民運，並接收了不少流亡人士，但近年已甚少公開評論事件。及至中美出現爭議，美國國務院發言人去年形容事件是「大屠殺」，對中共系統性地侵擾人權予以譴責。