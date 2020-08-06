英日兩國同稱支持香港自由 王毅重申不容干涉香港事務兼批美國反華論

在美國國務卿日前發出「反共檄文」後，英國和日本兩國外相會晤並發表聲明，表示支持香港自由，並期待兩國未來建立更加緊密的夥伴關係。

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英國外相藍韜文與到訪的日本外相茂木敏充昨(5日)在會面後發表聲明，指日本是英國的緊密朋友，亦是英國在亞洲的主要安全夥伴，雙方無論在共同應對新型冠狀病毒、網絡安全、氣候轉變，又或支持香港自由方面，都是並肩同行。

而在兩國外相會晤前，新華社發布中國國務委員兼外長王毅的訪問，強調香港是中國領土一部分，香港事務屬中國內政，藉港區國安法粗暴干涉香港事務，必將遭到炎黃子孫堅決抵制。

他又針對美國國務卿蓬佩奧的「對華接觸政策失敗論」作出反駁，指這是對歷史進程的無知和兩國人民的不尊重，強調中美兩國發展不是非此即彼的關係，雙方應以合作而不是脫鉤來處理兩國關係。

他又批評說，美國總有一股勢力，企圖否定中國共產黨領導，目的是要遏制和搞亂中國，但事實上，中共與中國人民就如同魚和水一樣交融，試圖割裂及挑撥中共與中國人民的血肉聯繫，就是與14億中國人民為敵，促請美方放棄干涉主義。

他指出，當前美國有部分政治勢力惡意抹黑中國，破壞中美聯繫，煽動兩國民意對立，從而把中美再次拖進衝突與對抗，把世界重新推入動蕩與分裂，但中方不會讓這樣的陰謀得逞，堅決反對人為製造所謂「新冷戰」，挑起「新冷戰」者「必將被釘在歷史的恥辱柱上」。他強調，今天的中國不是當年的蘇聯，更無意去做第二個美國。