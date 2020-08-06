路透社：美國協商軍售台灣至少4架先進無人偵察機

路透社消息，熟悉協商過程的6名美國消息人士指出，美國正在磋商出售至少4架大型先進無人偵察機給台灣事宜，這項軍售交易很可能會升高美國與中國的緊張關係。

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路透社的報道稱，這種“海上衛士”（SeaGuardian）無人偵察機的航程可達6000海里，遠超過台灣現役無人機隊的160海里航程。

消息人士指出，美國國務院已默許授權出售此款無人機給台灣，但目前未知美國官員是否批准出口加掛武器的無人機。

其中兩名消息人士表示，這項軍售必須獲美國國會議員批准，他們可能最快下個月就會收到正式通知。其中一名消息人士說，台灣在今年初提出採購武裝無人機要求，美方上周提交有關這項交易的報價等資料。

報道稱，如果以先前交易案為參考，4架無人機加上地面站、備件、訓練和支援費用，整筆交易總價值將約6億美元。消息人士指出，合約可能包括未來可選擇採購更多架。

美國一直熱中於出售戰車和戰機給台灣，但出售這批先進無人機勢必會引人矚目，因為只有包括英國、意大利、澳大利亞、日本和韓國等少數美國的親密盟邦，才獲准採購這種最大型美製無人機。

美國通用原子航空系統公司製造的“海上衛士”無人機，機體能加掛武器，但只有在美國政府在合約中准許才行。 美國先前賣給法國無武裝的MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper），其後准許加掛武器。MQ-9死神無人機類似“海上衛士”無人機。