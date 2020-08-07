北京：美國禁抖音和微信交易是對“非美企業”政治打壓

北京當局周五８月７日回應美國總統特朗普禁止美國實體和個人與抖音和微信進行交易的決定，譴責美方對“非美國企業”進行政治操弄和政治打壓。

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中國外交部發言人汪文斌今天在記者會上被問及此事時指控華盛頓對“非美國企業”肆意進行政治操弄和打壓，不惜損害美國廣大用戶和公司的權益，將一己私利凌駕於市場原則和國際規則之上，換來的只能是自身道德滑坡、國家形象受損和國際信任赤字，最終也將自食其果。

法新社說，特朗普禁止與抖音和微信的中國母公司進行交易的政令發布後，騰訊在香港交易所的股價暴跌了6.７％。

美國總統特朗普周四８月６日簽署政令，禁止美國的個人和實體與抖音（TikTok）和微信（WeChat）的母公司“字節跳動”及“騰訊”進行任何交易。該禁令４５天後生效。此前，抖音已被美國國會通過法律禁止安裝在美國政府部門人員的手機上。

特朗普也指控抖音海外版TikTok為北京當局搜集美國用戶的諮詢和數據，危害美國國家安全。同時特朗普也指控抖音和微信對中共認為的政治敏感內容進行審查封鎖，並可能被用於傳播虛假信息的活動。

汪發言人指控美方借口國家安全，頻繁動用國家力量，無理打壓“非美國企業”，是赤裸裸的霸凌行徑。他說，中方堅決反對。他敦促美方“傾聽美國國內和國際社會的理性聲音，糾正錯誤做法，不要將經濟問題政治化，停止打壓有關企業，為各國企業正常經營投資提供公平、公正、非歧視性的環境。”

特朗普本周一同意由一家美國公司收購抖音TikTok的可能性，但交易必須在9月15日之前完成。微軟公司正在與抖音的母公司“字節跳動”進行收購談判。