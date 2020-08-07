印度客機事故 死亡人數攀升到14人

印度快運航空一架客機周五晚在大雨中降落時衝出跑道，機身斷成兩截，至少造成14人死亡，15人重傷。

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法新社報導，印度快運航空表示，一架載有190名乘客和機組人員的客機從迪拜起飛，晚間降落在南部喀拉拉邦城市科澤科德（Kozhikode），飛機在着陸時衝出跑道。事發於當晚7：40左右，該地區正下大雨。

從電視畫面可以見到，這架印度快運航空客機衝出跑道並斷成兩截，但未沒有起火。

當地一名高級警官卡里姆（Abdul Karim）說：“我能證實至少14人喪生。另外有15名乘客受重傷。目前還在處理現場狀況。” 另外一名高級警官達斯（Sujith Das）表示：“我們已將至少89人送往科澤科德的各處醫院，其中多人傷勢嚴重。救護車仍持續趕來急救。”

根據地方官員指出，這架客機的兩名飛行員中的一人在事故中死亡。 印度民航總局指出，這架飛機衝出跑道末端，“墜入山谷後斷成兩截”。 據電視媒體報導，當飛機降落時，起落架出現問題。

印度快運航空指出，這架客機運載174名乘客、10名嬰兒、2名飛行員和5名空服員。

出事客機所屬的印度航空快遞是印度航空的子公司。

印度總理莫迪在推特上發文，對事故遇難者表示悼念。