大外宣遇挫：紐時撤掉中共宣傳業配文

北京大外宣向美媒砸錢運作的力道正在減弱：《紐約時報》已撤掉中共宣傳業配文。今年２月美國國會要求司法部介入調查後，《中國日報》被要求申報其在美國的活動資料，導致該報與多家美國主流媒體的金錢往來曝光。聯邦眾議員班克斯呼籲其他媒體跟進，也“將美國的價值置於共產黨的賄賂之上”。

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據中央社８月６日發自紐約的報道說，大外宣踢到鐵板。中共喉舌中國日報多年來付費在美國媒體刊登帶有宣傳性質的文章，引起美國國會議員關切後，紐約時報已經默默刪除網站上數以百計的中共宣傳業配文。

華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）報導，紐時報稱表示，此舉反映紐時今年初停止接受“國營媒體”刊登品牌置入內容（branded content）廣告的決定, 包括《中國日報》 (China Daily)。

中國日報為中共中央宣傳部主辦的英文報紙，被美國部分政壇人士視為中國政府“大外宣”的重要管道。

報道指出，紐時在過去10年刊登超過200則中共宣傳性質文章，部分業配文企圖掩飾中國侵害人權的行徑。2019年的一則影音廣告為宣傳新疆地區觀光，將受壓迫的維吾爾族人描繪成中共統治下心滿意足的人民。

除了紐時外，中國日報這段期間也向其他多家美國主流媒體買下業配欄位，用來向不知情的美國民眾散布中國政治宣傳訊息。

致力於遏阻中國在美國發動宣傳戰的聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）稱讚紐時與中國日報切斷關係。班克斯說：“紐時曾對中共在新疆與全球各地的暴行做出精湛且詳盡的報導，這些報導終於在紐時內部產生效果，讓紐時不再支持隱瞞中共暴行的作為。我希望其他媒體跟進，開始將美國價值置於共產黨的賄賂之上。”

華盛頓自由燈塔揭發中國日報未遵循聯邦規定，揭露其與美國媒體界的關係後，班克斯與其他34名共和黨國會議員今年2月要求司法部發動調查。 中國日報隨後應要求申報了2016年以來其在美國的活動資料，包括與美國多家媒體的金錢往來被攤在了陽光下。

中國日報的申報文件顯示，華盛頓郵報與華爾街日報每月各收取超過10萬美元，在其紙本刊登中國宣傳性質文章。紐時2018年收取了5萬美元在網站上置入業配文，中國日報在紐時紙本下廣告砸的錢可能更多。