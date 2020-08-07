指小區主任助理屬大陸黨政軍機構職務開罰台灣法院判內政部違憲

27個台灣人在中國大陸擔任小區主任助理，台灣內政部認定違反「兩岸人民關係條例」，每人罰款10萬元，他們不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院6日指出，全面禁止台灣人民從事這項職務，不符比例原則，侵害憲法保障人民的思想自由，判決內政部敗訴，必須撤銷處罰。

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這27個台灣人2018年9月到2019年3月間，與大陸「廈門海旅海安服務有限公司」簽訂勞動合同，擔任福建省廈門市海滄區「小區主任助理」，工作期間須在小區駐點，報酬人民幣1萬元到2萬3000元不等。但台灣內政部認定「小區委員會」是大陸的「黨政軍機構」，屬於台灣人禁止擔任的職務，因此依「兩岸人民關係條例」，每個人罰款10萬元，他們不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院指出，這27個人任職的機構，確實具有大陸地區黨政背景，但是否屬於「陸委會公告禁止」的對象，應考慮有沒有影響台灣安全，或涉及國家認同、對台統戰工作及妨害台灣安全及利益。但綜觀「小區主任助理」的職務內容，並沒有政治性的任務，或涉及公權力的行使。

台北高等行政法院認為，內政部沒有具體審視對台灣有什麼不利影響，就一概禁止台灣人從事這項職務，形同以扼殺憲法保障的工作權，來防堵不明確、不具體的統戰威脅，手段與目的失衡，不符合比例原則。

此外，雖然陸方的招聘條件明白顯示需認同「九二共識」，但只是沿用一貫手法，宣示意義的成分較大；而且是否認同「九二共識」，純屬個人思想自由或政治信仰，如果用這個做為理由裁罰，形同懲罰個人政治立場，違反司法院釋字第567號解釋意旨，侵害憲法保障人民的思想自由。

台灣內政部表示，這個處罰案，是經過相關機關會商，認定違反兩岸人民關係條例，再由內政部裁罰；面對中國大陸以相關職務拉攏台灣人作為陸方統戰宣傳樣板，內政部基於確保台灣安全及人民福祉，一定會依法上訴。

據指出，這項判決未來如果確定，可能會產生連鎖效應。台灣陸委會表示遺憾，全力支持內政部依法上訴。

陸委會指出，兩岸人民關係條例第卅三條第二項，禁止台灣人擔任中國大陸黨政軍組織的職務，是基於兩岸處於分治及對立狀態，中共長期企圖消滅中華民國主權，至今仍不放棄武力犯台，嚴重威脅國家安全及社會安定。法院判決忽視中共招聘台灣人參與基層治理工作，設定認同九二共識的政治前提，利誘違法職務、營造統戰樣板，對國家安全及社會安定造成負面影響，至為遺憾。