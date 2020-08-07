日本前首相森喜朗9日率團赴台弔唁李登輝

弔唁團由日本對台窗口機關日本台灣交流協會和日華議員懇談會派遣，代表團員包括執政黨和在野黨國會議員等。

由於新型冠狀病毒的蔓延，弔唁團一行將於當天返回日本。

森喜朗一行將在9日午前從東京羽田機場乘包機出發，前往台北松山機場，然後直接前往設置李登輝追悼會場的台北市台北賓館，弔唁結束後，將和蔡英文總統舉行會談，當天乘專家返回日本。

李登輝葬禮將在9月中旬舉行，由於目前日本國內外形勢存在各種變數，因此古屋圭司說：不能錯過機會，該去的時候就要去。

日本副總理兼財務大臣麻生太郎、環境大臣小泉進次郎、東京都知事小池百合子等曾先後赴台北駐東京經濟文化代表處弔唁李登輝去世，前首相森喜朗、超黨派日華議員懇談會會長古屋圭司、外務副大臣鈴木馨佑、安倍首相的胞弟、眾議院議員岸信夫與夫人岸智香子及長子岸信千世及立憲民主黨代表枝野幸男等也前往弔唁，安倍的母親安倍洋子8月4日發出了唁電。

據台灣外交部統計，到8月2日為止，約有世界60個國家和國際組織共458人悼念李登輝逝世。到6日為止，約有3000多人前往台北駐東京經濟文化代表處弔唁李登輝去世。