海外發文批評時政 朱承志以尋釁滋事判監三年半

朱承志（圖右）在李旺陽（左）接受訪問及“被自殺”後備受打壓，現更被判刑入獄

湖南維權人士朱承志在拜祭文革死難人士林昭後被捕，去年在蘇州法院以「尋釁滋事罪」進行審訊，指他發布大量嚴重損害國家形象和危害國家利益的虛假信息，混亂公共秩序，事隔一年，今(7日)早被法院以言論超出法律邊界為由，判刑三年半。關注事件的人士指出，朱承志將會上訴，但亦相信，案件已被定為政治案件，上訴成功機會不大。

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根據蘇州市吳中區法院的判決書，朱承志2018年4月到蘇州的林昭墓前拜祭後，被公安以「尋釁滋事罪」監視居住，半年後以涉嫌煽動顛覆國家政權罪被刑事拘留，再過半個月，改以「尋釁滋事罪」正式逮捕，並於去年8月20日開庭審訊。

判決書顯示，檢方指朱承志自2010年以來，通過境外的網絡平台推特和臉書「大量散布嚴重損害國家形象，危害國家利益的虛假信息，起鬨鬧事，混淆視聽，又長期詆毀中國法律制度，造成公共秩序嚴重混亂」。而其犯罪證據則是發布了約二百條信息，獲轉發約七百五十次，有不足1500人次點贊。不過，判決書沒有提及朱承志祭奠林昭一事，點名他炒作「建三江事件」、「慶安事件」、「雷洋事件」等社會具爭議事件。

為朱承志辯護的律師反駁稱，中國公民有言論自由，在網絡弓發言是政治表達，不屬於編造和發布虛假信息，亦沒有造成公共秩序嚴重混亂。

不過，法院拒絕接納辯方理據，認為在網絡上發布虛假信息，必然會對現實生活產生影響，而朱的言論已造成公共秩序嚴重混亂，尋釁滋事罪名成為立，判監三年半，在扣除判刑前的拘留日子，可望2022年1月出獄。

朱承志現年70歲，因為在2012年介紹同屬湖南人的民運人士李旺陽予香港傳媒訪問而為人熟悉，李旺陽涉嫌「被自殺」後，朱公布有關片段和拒絕簽署「不再關注李旺陽死亡事件保證書」而被逮捕和打壓。