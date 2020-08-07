記者成中美磨心：數國駐港外媒簽證受阻 華駐美記者續證不明朗 可隨時被逐

中美關係日益緊張之際，中國駐美記者的簽證限期剛過，未有記者獲得續期，但申請亦未被正式拒絕，意味他們在未來九十天的「等待」期間，可隨時被要求離境；另一方面，遭中方傳媒人點名為中方報復對象的美國駐港記者，已率先出現極不尋常的工作簽證被延遲發出現象，而受影響的，更涉及多個媒體、不同國籍的駐港記者。

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香港外國記者會昨(6日)午發表聲明披露記者簽證出現阻礙時表示，反對各國以工作簽證作為國際爭端的武器，並指減少外國記者數目和干預新聞自由，勢將影響香港的國際地位和聲譽。中國外交部駐港公署同日作出回應，指美方若堅持對中國媒體在美國正常採訪進行干擾，中方必將被迫做出反應，由此造成的局面，起因和責任都在美方，要求香港外國記者會分清因果、明辨是非。

美國時間6日是美方給予中國駐美記者「90天簽證有效期」的最後一天，時過半天，仍未有已提出申請的中國駐美記者得到任何通知，按美國國土安全局規定，記者在等待延簽結果期間，可以在美國繼續為同一僱主工作90天，即在11月4日總統大選翌日，期間若申請遭到拒絶，記者便需立即離境。有關規定意味記者可隨時被要求中止工作，為採訪帶來不穩定性。

綜合中國在美記者和《環球時報》總編輯胡鍚進消息，記者過往提交申請十多天後，便會收到美國公民及移民服務局通知，讓記者到該局錄取指紋，但至今仍有近四十名中國記者未收到前往錄取指紋的通知。

胡鍚進4日已表示，中方已做好從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將猛烈報復，駐港記者亦是目標。

及至昨日，香港外國記者會發出聲明，指幾個媒體透露，申請或延長工作簽證方面均有延遲，令不同國籍的記者受影響，部分更不能工作，這在一直戮力保障新聞自由的香港，極不尋常。聲明強調，反對國際之間以記者簽證作為武器，呼籲特朗普政府取消相關管制，亦呼籲中國和港府不要針對在港的美國記者和媒體作為報復，否則會損害香港的信息自由及其國際地位和聲譽。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權指出，中國黨媒官媒屬國家機器延伸，與被逐美媒是民辦媒體性質有別，並非對等安排。