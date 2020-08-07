調查：7成港人因疫情現抑鬱癥狀 年輕人尤為嚴重

受到過去一年的反對修訂逃犯條例運動和武漢肺炎疫情影響，港人出現抑鬱癥狀和創傷後壓力癥狀的比例偏高，調查發現，上述比例分別高達七成和四成，當中，24歲以下年輕人出現病症的比例較其他年齡群組高。團隊呼籲各界正視，港府更加要重建市民信心，以便他們願意向公營機構求助。

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香港大學醫學院精神醫學系的研究團隊在本年2月至7月期間以問卷訪問超過1.1萬人，了解社會事件、個人因素及疫情對市民精神健康的影響。結果發現，73.7%受訪者出現中、高度或嚴重抑鬱癥狀，40.9%出現中至高度創傷後壓力癥狀；當中，36%同時出現兩種中至高度癥狀，系主任陳友凱指出，同時出現兩種癥狀的人士，日後將較難處理及治療。

調查顯示，兩種精神癥狀水平偏高，原因是不同的壓力持續且迭加所致，主要的壓力來源包括疫情令不少人因為缺乏防疫物資和對前途感到憂慮；在過去持續一年的社會事件中，眼見集體行動被針對性羞辱或威脅；再加上社會環境轉變令親朋間不和頻率上升，均令港人創傷後壓力及抑鬱癥狀增加。

此外，調查又發現，24歲或以下的年輕人呈現抑鬱及創傷後壓力徵狀的比例，較25歲以上人士為高。負責研究的陳友凱指出，原因之一是年輕人在過去一年的社會事件中，面臨創傷的機會較多；而更重要的原因，是十多歲至廿多歲為腦部重大結構改組的時間，成為年輕人精神健康容易脆弱的時期，各界須特別關注。

但他補充，港府面對最大的問題，是情緒受困者對公營機構的信任在過去一年的社會事件中大打折扣，政府須先重建市民信心，須確保求助者的私隱」。

在由去年6月起的反修例運動中，抗爭者以年輕人偏多，根據警方數字，截至今年5月15日，有8338人因反修例事件被捕，當中17.8%是18歲以下未成年人士，報稱學生的更高達40.8%。另外，為免被警方藉醫療紀錄各他們加以拘捕和檢控，不少示威者拒絕到公立醫院求醫，更不願向公營社福機構求助。