馬克龍與特朗普通話商討向黎巴嫩提供緊急援助

美國總統特朗普周五與法國總統馬克龍商討共同合作，緊急援助黎巴嫩。貝魯特港口區大爆炸增至154人死亡，歐洲理事會主席將赴貝魯特。黎巴嫩總統奧恩則拒絕就大爆炸事件展開國際調查。

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法新社報道，美國白宮發言人在一份公告中表示，特朗普和馬克龍周五通電話，討論向剛剛發生大爆炸事故的黎巴嫩提供緊急援助。白宮稱，其他國家也將參與到援助計畫之中。貝魯特港口區大爆炸造成至少154人死亡，數千人受傷。貝魯特嚴重損毀，美法兩位領導人對遇難者表達深切哀悼。

白宮發言人並表示，特朗普與馬克龍的電話會談重點議題是延長對伊朗的武器禁運。

據法新社報道，黎巴嫩總統奧恩周五拒絕就貝魯特港口區特大爆炸事件展開國際調查。他強調，大爆炸有兩個可能原因，一是疏忽造成，另一是外來的導彈或炸彈。奧恩表示，已要求法國提供衛生圖像，以判定爆炸發生時是否有戰機或導彈出現。

報道稱，一般認為，因為倉庫存放的2750噸硝酸銨因火警而觸發大爆炸。

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉認為，此次大爆炸反映出黎巴嫩政府的裙帶關係和貪腐問題，對大爆炸要負責的人應被繩之以法。納斯魯拉否認真主黨要為大爆炸負責，稱引發大爆炸的化學物品不是真主黨擁有。

貝魯特港口區大爆炸造成的死亡人數已增至154人，歐盟救援行動已準備就緒。歐洲理事會主席米歇爾周六將前往貝魯特。 法新社報導，米歇爾推文表示，將與所有受影響的人站在一起，並將提供協助。米歇爾並宣布，將與黎巴嫩總統奧恩、議會議長貝利、總理迪亞布會面。

另外，歐盟各國官員將參加法國在9日主辦的視頻會議，動員更多人支持捐助黎巴嫩。

另據聯合國消息，聯合國人權高專辦周五表示，必須追究事故責任，對這場爆炸進行公正、獨立、徹底和透明調查。 聯合國人權高專辦公室發言人柯維爾周五在日內瓦表示，貝魯特大爆炸事件令人震驚，認為黎巴嫩正面臨經濟危機、新冠病毒疫情及大爆炸的三重悲劇，為當地民眾帶來極大挑戰。他希望這場悲劇性的事件成為一個轉折點，黎巴嫩領導者必須打破政治僵局。 柯維爾提到，目前貝魯特有大片土地不適合居住，加上主要港口幾乎被摧毀，衛生系統受影響，情況十分嚴峻，要有迅速的國際應對行動和持續的參與才能避免更多的生命損失。 柯維爾說，還必須聽見大批受害者要求追究責任，呼籲對這場大爆炸進行公正、獨立、徹底和透明的調查。