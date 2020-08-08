中國傳媒不報美國制裁中港官員 中聯辦強烈譴責但未提反制 港府批美卑鄙無恥

美國決定製裁包括屬於國家領導人級別的港澳辦主任夏寶龍和香港特首林鄭月娥等11名中港官員，凍結他們的在美資產，中國外交部暫時未作出回應，中央政府聯絡辦公室(中聯辦)發言人則強烈譴責美國制裁，強調中國人絕對不會退讓。不過，中聯辦的回應未有提及反制措施。港府亦發表英文聲明，指制裁是卑鄙行徑，粗暴干預香港事務。

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美國在香港時間昨(7日)晚深夜公布制裁名單，新華社、《人民日報》和英文版《中國日報》等中央級官媒至今日中午未有報道，香港左派傳媒亦十分低調，《文匯報》今天沒有報道此事，《大公報》則在A6版顯着位置作出報道，但以分題《美國稱制裁林鄭月娥等11香港及內地官員》處理，突出的主標題是《政界怒批美賴蠻無理干預港事務》。

不在制裁名單內的商經局長邱騰華今早在電台節目回應時，主要採用《大公報》的論調，他又指出，美國的制裁行動必然影響港美之間的經貿關係，亦會令在港美國企業無所適從，最終影響美國企業。至於香港如何應對，他聲稱，會審視情況以決定採取什麼必要措施，強調所作措施會基於香港利益及維護長期的重要價值。

身處制裁名單的中央政府駐港聯絡辦公室主任駱惠寧在今天中午前作出響應，指這說明他為國家、為香港做了應該做的事，他又說，他在國外沒有一分錢資產，「搞”制裁”不是白費勁嗎？」他更打趣說，可以向美國總統特朗普寄出100美元，供他凍結之用。

另外，中聯辦發言人響應制裁時說，對制裁表示堅決反對和強烈譴責，是對中國內部的香港事務的粗暴干涉，強調中方絕不會畏懼任何橫蠻霸道，若美國認為所謂制裁能讓中國人妥協退讓，是「弄錯了時代、打錯了算盤、枉費了心機」。

發言人指出，美國違反國際準則，倒行逆施，以「限制香港政治自由」為名，實施制裁打壓，證明對方維護的，是「港獨派」危害的中國國家安全，指美國一些政客為反中亂港分子撐腰張目的不良居心，昭然若揭。

發言人引用古詩「青山遮不住，畢竟東流去」，指出中國繁榮發展和一國兩制穩步向前是時代潮流，歷史大勢，任何干涉和施壓都無法改變，呼籲美國政客看清大勢。

港府接着在中午後發出英文聲明，形容所謂制裁是無恥和卑劣，是公然和野蠻地干預中國內部事務，聲明續稱，制裁是出於一些政客的私利，以香港作為棋子，在中美關係中製造麻煩，又指美國存雙重標準和虛偽，做法違反國際法。

發言人又嚴厲譴責美國政府在公布制裁名單時披露官員的個人資料，批評這些極惡劣的國家級起底行為，嚴重侵犯私隱及人身安全，會保留採取法律行動的權利。

聲明又引述林鄭月娥代被針對的高級官員表示，維護國家安全是榮譽的任務，保護的，是港人和內地14億人民的生命和利益，強調不會畏懼。