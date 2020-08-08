人大今開會料談立法會真空期安排 劉兆佳料美製裁將令北京對港更強硬

中國人民代表大會常務委員會今(8日)日起一連四日在北京召開會議，預料會就香港延後立法會選舉一年的真空期安排作出原則性決定，關注點之一是會否讓包括早前被取消參選資格的四名現任民主派議員延長任期一年，而美國在人大開會前夕公布制裁中港官員名單，親建制的中國港澳研究會副會長劉兆佳認為，這令北京相信，美方決心插手香港事務，預料北京會在香港問題上採取更強硬手段，以免香港成為美國制肘或脅迫中國的手段和棋子。

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在下屆立法會選舉提名期間，選舉主任裁定12名民主派參選人的提名無效，即取消其參選資格，當中四人為現任議員，分別是楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗及梁繼昌。人大常委譚耀宗昨日上京開會前表示，針對立法會真空期，社會傾向讓現任議員可以「繼續」過渡至臨時議會，但對被選舉主任取消參選資格的議員如何處理，社會有不同見解，須留待人大常委會決定。他更預料，人大常委會不會點名誰可成為臨時議會成員，只會就真空期安排作出原則性決定。

譚耀宗本人和大部分公開發言的建制派議員都反對讓被取消資格的四名議員延任一年，認為這會令港府支持的選舉主任決定顯得矛盾和尷尬。不過，同屬建制陣營的人大兼議員田北辰傾向讓原班議員延任一年，新民黨主席葉劉淑儀認同，但補充說，由於港區國安法生效，相信延任議員須要重新宣誓效忠香港及基本法，甚或簽署相關文件。

泛民主派方面，則仍未能就如何應對真空期安排達成共識。據了解，在昨日的會議上，溫和民主派指出，市民傾向要求議員寸土必爭，留在議會內阻擋政府和建制派在民主派缺席下為所欲為，甚至突出政府的惡態；尤其是如果北京讓被取消參選資格的四名議員延任，民主派便可維持擁有三分之一議席的關鍵少數派角色，阻撓政府通過惡法。不過，「抗爭派」堅持推動民主派議員「總辭」，認為北京即使讓現任議員留任，也會藉不同方法取消民主派議員議席，未能守着關鍵少數角色，淪為傀儡議會中的政治花瓶。部分本土派議員亦指出，以建制派控有接近三分之二的多數議席，民主派留任，也不能阻擋政府政策，那不如「總辭」，轉守為攻，以集體抵制先令中共沒面子。

中文大學政治及行政學系高級講師蔡子強表示，溫和民主派是否接受留任，被拒參選的現任議員可否過渡，與及會否加入須認同港區國安法等條款的確認程序，至關重要。若泛民最後決定「總辭」，可能被視為與北京對抗，影響日後的參選資格，令在制度內抗爭的議會路線有變，須向選民交代。

中國人大常委會提前於本月8日至11日在北京舉行會議，議程包括審議城市維護建設稅法草案、動物防疫法修訂草案等，未見有關香港的議程。但人大常委譚耀宗日前曾表示，委員長會議可隨時加入議程，預料今次會議將討論香港立法會真空期安排。