評論指美對港製裁非最嚴厲 料華快將推反制措施

對於美國制裁中港11名官員，評論員馮智政認為，有關制裁措施未算最辣，因為未用上限制受制裁人士入境美國的更重手的措施；而建制陣營的中國港澳研究會副會長劉兆佳則透露，美國的制裁，在中國預料之中，但不會接受，相信很快便會推出反制措施，制裁美方人士是手段之一。前香港眾志秘書長黃之鋒預計，其他國家會相繼檢視對港政策。

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中國港澳研究會副會長劉兆佳接受傳媒訪問時指出，美國不會採納損害自身利益的制裁行為，故此制裁官員是在預料之中，但應不會採用涉及金融手段，以免眾多在港的美國金融機構生意受損。

他續稱，雖然美國的制裁在預料之中，中方亦已有準備，但中方絕對不會接受美國或任何一個國家制裁中方自身官員，因為這是嚴重侵害國家主權。他預料，中方很快便會推出反制措施，手段之一是反制裁美國官員或議員，又或出台政策以減少受制裁中方官員的損失，就像美國就新疆提出制裁後的反制措施一樣。

香港政策研究所研究員馮智政指出，美國昨晚推出的制裁行動沙及人數極多，有11人，但「未算最辣」，因為入境制裁和科技應用等手段仍未用上，而按法例，美國政府是可以要求美國公司，包括科技公司，執行制裁行動的。他舉例說，如果制裁令相關官員不能使用社交媒體或平台的軟件，在這信息年代，真會讓官員叫苦連天。

他又說，中國不要期望11月美國大選結果會令中美現時的關係逆轉，因為即使舟朗普不能連任，具登亦不會有大改動。

另一方面，前香港眾志秘書長黃之鋒在個人臉書上對制裁作出回應，指美國今次決定是對北京連串鎮壓行動的反應，包括制訂港區國安法、取消民主派人士的參選資格、以網上言論拘捕學生等，他續稱，一國兩制框架的成功在於國際對香港的信心，當北京破壞對香港自治和自由的承諾，可以預計，其他國家亦將檢視其對港政策。