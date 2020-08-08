香港將推志願全民檢測疫情病毒 專家質疑成效 有輿論斥為討好北京

在寫有“火神實驗室援港物資”字樣的大型貨車深夜運送物資後，港府才公布該公共體育被用作疫情病毒檢測中心

香港第三波武漢肺炎疫情有約四成患者的感染源頭未明，港府決定，在未來兩周展開「普及社區檢測」，讓市民自願參加病毒檢測。特首林鄭月娥公布時，未有交代檢測詳情和涉及公帑，強調要儘早及盡量找出在小區的隱形患者。不過，不同專家表示，港府擬用的新測試方式，市民未必懂得使用，測試準確度成疑；再加上沒有「家居令」或「禁足令」配合，已測試者出外有機會再次染疫，彖致自願全民檢測效用不大。

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另外，為應對冬季可能再爆發疫情，中國衛健委組成的中國專家會協助港府在機場附近的亞洲博覽館旁建設類似中國的方艙醫院的臨時醫院，容納1000張負壓病床。不過，香港醫院管理局現時已在亞博館設有臨時醫院。

林鄭月娥昨(7日)在記者會上表示，當局自上月中起，至今已為13.7萬名屬高危群組的市民檢測，當中54個樣本呈陽性，比例為0.04%，即每1萬人有4名確診感染新型冠狀病毒，她以此比率推算，全港可能仍有1500名隱性患者。她未能交代這次志願全民檢測需耗費多少公帑，又指中央曾表示願意分擔費用，但沒有細節和港府最終會否要求北京政府分擔費用。以三間獲港府直接聘用的中國內地檢測公司擬用的鼻咽拭子測試成本約為350元計算，若有一半港人接受「普及社區檢測」，便須動用13億元，即找出一名隱性患者的平均成本是接近87萬元。

被問及是否值得進行有關檢測計畫時，林鄭月娥表明，專家或不認同進行普及小區檢測的需要，但政府的態度是，既然得到中央政府支持而能夠數以十倍計地增加病毒檢測量，為令市民安心和『搵得一個確診個案得一個』，也應去做」。

除了效果成疑，港府豁免「(中國)內地核酸檢測支持隊」及「內地方艙醫院支持隊」的六十名醫護人士先經註冊才可在港工作的法例規定亦惹來質疑，不少市民今早致電電台節目表示憂慮，擔心測試出現問題，沒人負責。但有醫務化驗所負責人表示，最終化驗所會負起責任。

林鄭月娥強調，這次是港府向中央政府求助，對抗疫情須齊心，，否則事倍功半，期望各界不要陰謀論、詆毀抹黑，更不要破壞中央與特區的關係，希望市民不要被誤導言論影響，同心抗疫。

曾指出沒有禁足令配合的全民檢測成效會大打折扣的政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌重申，自願小區檢測屬「退而求其次的後備方案」，呼籲僱主日後當港府推行時，盡量讓僱員在家工作。但他補充，控制疫情，仍須靠檢測高危群組。

立法會議員郭家麒對於政府指定三間在港中國機構負責小區檢測，卻未能公布所涉成本，質疑是利益輸送。他認為，若市民不信任內地檢測機構而不接受檢測，機構的檢測量便沒有意思。三所在港中資化驗所曾表示，期望未來每日可以在香港進行近50萬個檢測。現時香港的檢測量為每天一萬個。

近年守為批評港府的《成報》今天發表社論，指林鄭月娥推自願性質的「全民檢測」是為了討好中央，貶低港人能力，而且效用成疑，顯然是為做而做，呼籲港府應優先做好阻截病毒流入的防疫措施。

港人對是否接受檢測有不同意見，但長實旗下的海逸國際酒店集團已表明支持，會動員旗下15家酒店合共約2500名員工參與免費自願檢測，相信這可以讓雇客和員工均安心，並可幫助本地旅遊、酒店及餐飲等行業早日復蘇。