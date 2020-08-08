高爾夫球-中國李昊桐PGA賽脫穎而出

中國高爾夫球選手李昊桐（Haotong LI），之前的全球排名是第114位，他於周五在美國PGA高爾夫球錦標賽第二回合賽程後，登上排行榜第一位。

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本台法廣RFI法文網周六（2020年8月8日）在體育欄刊文，介紹李昊桐在高爾夫球上實現的這一驚喜。他也是目前唯一在這一錦標賽中摘取賽程桂冠的中國人。包括法國選手Mike (Mickael Lorenzo-Vera)在內的另外六名國際高球選手一起並列第二。

周五的賽事，由於Covid-19疫情，閉門舉行，地點是在美國舊金山（San Francisco）TPC Harding Park。李昊桐在前一天就已取得了較好的成績，周五他交出了65桿，低於標準桿五桿。目前單獨領先。

法國選手Mike (Mickael Lorenzo-Vera)周五原本有機會獨佔這一回合賽程的榜首，但他出現柏忌（Bogey），與另外五名球手一起屈居排行榜第二位。

高爾夫球報道 2017中國高爾夫球賽近尾聲

國際知名的高爾夫球選手老虎伍茲（Tiger Woods）當天打出72桿，目前位處排行榜第44位。不過頭戴十多個大賽桂冠的老虎伍茲對其未來在賽事中的表現，還是充滿了信心。

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