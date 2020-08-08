TikTok擬就特朗普禁止美國企業與字節跳動交易提出訴訟

美國媒體報道，中國影片分享程式抖音國際版TikTok，計畫就美國總統特朗普，禁止美國企業與TikTok母公司字節跳動交易，提出訴訟。

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美國國家公共電台引述消息人士說，TikTok最快會在當地星期二，入稟公司美國總部所在的南加州聯邦法院，挑戰特朗普的行政命令。消息人士說，TikTok認為特朗普的行動違憲，因為它並無給予公司回應的機會，又認為美國在這項行政命令中援引的國家安全理由是毫無根據。

白宮拒絕就可能出現的訴訟發表評論，但為特朗普的行政命令辯護，強調政府致力保障美國人民，免受所有與網絡相關的威脅。