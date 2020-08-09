五眼聯盟外長要求港府恢復被DQ立法會參選人資格

“五眼聯盟”外長周日發表聯合聲明，對香港政府取消部分立法會參選人資格並押後立法會選舉一年表示“嚴重關切”，聲明呼籲香港政府儘快組織立法會選舉。

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法新社報道，英國外交大臣拉布與澳大利亞，新西蘭，加拿大外長及美國國務卿發表的聯合聲明稱，五眼聯盟國家外長對香港政府非法取消部分立法會參選人的參選資格，以及押後原定9月6日舉行的立法會選舉“極為擔憂”。聲明稱，港府的有關舉措已經損及維護香港穩定繁榮的民主進程。

五眼聯盟外長的聲明要求香港政府恢復有關人士的參選資格，並儘快舉行立法會選舉，並保證選舉在基本法保障的自由民主的框架下舉行。

聲明並對北京在香港實施港區國安法深表關注，認為國安法“侵蝕香港人的基本權利及自由”。