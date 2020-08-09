人大常委會討論香港立法會空缺問題 蓬佩奧突再籲各國連手抗共

中國人民代表大會常務委員會昨(8日)天開會討論香港推遲立法會選舉後出現的真空期處理問題，中央電視台在晚間新聞聯播播報此消息後約三小時，美國國務卿蓬佩奧在其認證臉書上表示，世界已經看到中共更多打壓和控制香港親民主人士和新疆維吾爾人，這些行動不會是一次過的，並貼圖呼籲受好自由的國家連手對抗中共的侵略性行為。

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人大常委會昨日起一連四日在北京召開會議，央視在晚上播報，國務院已就《香港特區第六屆立法會繼續運作作出決定的議案》，提請人大常委會審議，港澳辦主任夏寶龍就議案在會上作出說明。

央視報道，國務院認為，香港行政長官林鄭月娥會同行政會議依據《緊急情況規例條例》決定推遲第七屆立法會換屆選舉一年，法律依據充分，符合當前香港疫情發展的實際情況，有利於保障公共安全和選舉的公平公正，符合公眾利益，是必要及恰當的。

報道沒有提及議案具體內容，出席會議的港區人大常委譚耀宗亦拒絕透露達情，指議案仍在討論中。他又表示，人大常委討論時，沒有考慮美國在人大會議前夕公布對中央和香港官員作出制裁。他相信，會議在11日結束時，會就立法會真空期的安排作出原則性決定。

香港原訂9月進行下屆(即第七屆)立法會選舉，泛民主派因應去年區議會選舉取得大勝，力求在9月選舉取得立法會一半或以上議席，但特首林鄭月娥7月底突然以疫情變得嚴重為由，把選舉延後一年舉行，令立法會出現真空期，是否全體議員過渡到臨時的立法會，成為問題，而在選舉提名期被取消參選資格的四名立法會議員能否過渡更成為關鍵。

在人大常委會討論香港立法會真空期安排前夕，美國推出包括林鄭月娥在內的11名中港官員制裁名單，路透社曾報道，香港推遲立法會選舉加速美國出爐制裁名單。而在央視播報人大常委會開會討論香港立法會空缺問題議案後不久，蓬佩奧在毫無先兆和其他議題出現的情況下，在推特發帖批評中共打壓香港民主派和新疆維吾爾人，並呼籲各國連手抗共。

正於英國流亡的香港年輕抗爭者羅冠聰在臉書上預期，美國的制裁行動將會陸續有來，制裁對象有上升和擴闊空間。