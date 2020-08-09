在中國壓力下索馬利蘭駐台代表穆姆德安全抵台

台灣外交部長吳釗燮今天(9日)在推特貼文，肯定索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）不畏懼中國施壓，已經在7日抵達台灣。他說，「主權和友誼是非賣品」，這個事實值得國際認可。

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穆姆德昨天也在推特貼文，指出他在7日晚間安全抵達台灣，受到台灣外交部熱情接待，索馬利蘭與台灣的關係將永遠穩固；他還強調，索方願與所有國家建立良好關係，但與索方共享民主價值的國家更具有特別意義。

台灣外交部之前曾宣布，台灣將與索馬利蘭互設具有官方性質的代表處，名稱分別是「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）。大約一個星期後，美國白宮國安會曾推文，肯定台灣在有如此重大需求之際，與東非加強接觸。

索馬利蘭1991年自行宣布從索馬利亞（Somalia）獨立，到目前為止還沒有獲得任何一國家或國際組織正式承認。但台灣外交部指出，索馬利蘭是「實質獨立」、追求自由民主，與台灣理念相近的國家，而且有8個國家及國際組織在當地設有代表機構。

為了阻撓台索建立關係，中國外交部派遣的高階官員訪團4日晚間抵達索馬利蘭首都哈爾格薩，與索馬利蘭總統阿布迪展開會談，中國代表團提出一套涵蓋道路及機場基礎建設的發展計畫，還要在索馬利蘭成立聯絡處，條件是索馬利蘭須立刻終止與台灣的雙邊關係。

但阿布迪拒絕中國的要求，還告訴中國代表團，索馬利蘭不僅不會與台灣斷絕關係，事實上正努力加強與台灣的外交關係。

之前台灣官方曾透露，等索馬利蘭代表抵達台灣後，台索雙方將選擇適當時機，為雙邊的代表處同時揭牌。不過台灣外交部這幾天又說，目前規畫在8、9月完成設處的相關事宜，而且必須考慮疫情可能帶來的變量。