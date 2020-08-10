【壹傳媒聲明】堅守崗位，撐到底！

壹傳媒創辦人黎智英10日上午遭警方逮捕後，香港《蘋果日報》當晚發表聲明，對港警此舉“極度憤怒”及“最強烈譴責”。而蘋果員工必定“無畏無懼，繼續在打壓中以真相說亮話”，且“一定撐下去”。

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這項聲明指出，黎智英及壹傳媒集團多名高層人員被港警以“港區國安法”及其他罪行為由拘捕，數以百計員警到蘋果日報大樓封鎖搜查，企圖以威嚇手段侵害新聞自由，製造白色恐怖，蘋果日報“感到極度憤怒，並予以最強烈譴責”。

聲明指控，香港警隊屢稱依法辦事，但公然違規濫權，包括無視法庭搜查令限制，肆無忌憚翻閱新聞採訪材料、限制編採人員活動和履行採訪職務，阻撓新聞機構正常運作。

聲明強調，面對港警此等不合法、不合理的橫蠻行徑，《蘋果日報》所有人“定必以無畏無懼的態度，繼續在打壓中，以真相說亮話”。

這項聲明說，“港區國安法”聲稱香港居民享有言論、新聞、出版自由。但港警種種行徑，已向香港及國際社會“作了一次反面示範”。搜查新聞機構嚴重衝擊新聞自由，為文明社會所不容。政權以為滋擾及威嚇便能令蘋果噤聲，欲將一個國際城市逼退至“第三世界、極權社會”水平。

聲明最後提到，香港新聞自由岌岌可危，現在更被推至懸崖邊緣。面對危急關頭，《蘋果日報》所有人“必定緊守崗位，捍衛新聞自由“。正如蘋果日報社長張劍虹所言，“蘋果一定撐下去”。