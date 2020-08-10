林鄭兒子林約希美國“失蹤”後疑人在華南一帶或香港

根據香港傳真社報道，香港特首林鄭月娥在美國留學的兒子林約希向同學聲稱家有急事而突然“失蹤”之後，香港蘋果日報接獲讀者報料指，林約希本人可能在九龍旺角圓周80公里範圍，即人應該在香港或深圳或中山等一帶。

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美國財政部8月8日宣布制裁特首林鄭月娥等11名中國及香港官員，消息相當可靠的傳真社報道，林鄭幼子林約希（Joshua）原本在美國哈佛大學攻讀數學博士，但報道指林約希因家有急事返港，至今行蹤不明。有消息指，林約希離開美國後現身在中山，特首辦及林鄭未對報道作回應。

蘋果日報則接獲讀者報料，指在交友app“bumble”發現林約希行蹤。讀者指林約希在交友App的資料顯示，他為哈佛研究生、今年26歲及身高180厘米，而該頁面有“藍剔（藍色的勾）”，相信為其本人。

而在上月30日凌晨，讀者透過app發現林約希“行蹤”，由於讀者身處旺角，而交友app顯示林在其81公里範圍內，推測他疑似在香港。不過，若根據地圖測量距離，若以旺角為起點，81公里範圍最遠可以遠至澳門、深圳及珠海等。根據最新資料，林鄭月娥申報與丈夫林兆波，在廣東中山持有一個住宅及車位作自用，在港並無物業。

據傳真社報道，林約希的個人物品目前仍留在美國的租住單位內，未知是否緊急離開未及收拾，抑或想顯示“人去樓未空”，未來或有機會重返美國。

由於美國疫情持續肆虐，確診人數直指500萬大關，多家大學今學期對外國學生以網上授課取代，林約希有可能透過網上繼續其學業。