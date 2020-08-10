森喜朗赴台弔唁李登輝與台灣總統蔡英文會談

日本前首相森喜朗一行於9日午前從東京羽田機場乘包機出發，前往台北松山機場，在與台灣總蔡英文舉行會談後，前往設置李登輝追悼會場的台北市台北賓館，向李登輝遺像獻花並表示悼念。

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森喜朗在台灣總統府與台灣總統蔡英文會談時，傳達了安倍首相對李登輝前總統的悼念之意，森喜朗說：安倍首相表示：願李總統安息，對他生前對日本的各種指教表示衷心的感謝，也希望把我這些話傳達給蔡總統。

對此蔡英文表示：對森喜朗前首相前來弔唁表示感謝，並感謝日本支持台灣作為觀察員參加世界衛生組織，同時呼籲在對應新型冠狀病毒方面日台合作。

隨後森喜朗一行9日午後前往台北賓館弔唁李登輝，一行向李登輝遺像鮮花。森喜朗在悼詞稱：“台灣實現了您作為理想的民主主義，並與日本構築了共享自由、民主、人權的普世價值的親善友好關係。”

森喜朗指出：李登輝先生對日本說：要有自信。作為戰敗國的日本，為此做出了很大的努力，李登輝先生的教導給予了我們很大的鼓舞。

在森喜朗一行赴台之前，台灣中央流行疫情指揮中心要求訪問團全體人員訪台前進行新冠病毒檢測，確認為陰性。抵台後須戴口罩並乘坐專車移動，日本方面的悼念活動在追悼會場對公眾開放後進行，維持隔離狀態，避免與民眾接觸。

森喜朗一行是李登輝逝世後最先訪問台灣的弔唁代表團。森喜朗一行結束弔唁後於8月9日晚上乘包機飛回日本。