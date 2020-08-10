法國專家：特朗普有步驟地挑戰北京但不越紅線

美國衛生部長阿紮爾10日與蔡英文會面。法國戰略研究基金會研究員、亞洲問題專家波恩達茲（Antoine Bondaz）表示，美方做出了一個前所未有的決定。特朗普在選前這樣做的目的是要向選民展示他有能力抵抗來自北京的威脅。波恩達茲認為，一直到選前，特朗普不會越過紅線，但他仍會有步驟地挑戰北京當局。

廣告 繼續瀏覽後續

法國《回聲報》記者10日發表了一篇題為“通過重申對台灣的支持，美國向北京開闢新戰線”的文章。《回聲報》表示，華盛頓選擇讓一名部長到訪台灣，自1979年以來聞所未聞。 面對北京一系列抗議，美國就是要重申對台灣的支持，而作為今年11月初總統候選人的特朗普來說，這也是他在向民主黨展現，他不畏懼北京的威脅，有實力捍衛美國利益。

美國衛生部長阿紮爾（Alex Azar）訪台，10日與蔡英文會面後，下午與台灣衛生福利部部長陳時中出席合作備忘錄簽署儀式。法國媒體表示，阿紮爾的到訪表面上看起來像是簡單的防疫合作。因為台灣在抗擊新冠病毒上獲得了國際上的讚許；美國卻還在試圖努力遏制病情的蔓延。

《回聲報》記者引述法國戰略研究基金會研究員、亞洲問題專家波恩達茲（Antoine Bondaz）的分析指出，其實，美國衛生部長到訪台灣有着高度的政治意義。因它同時展現了台美之間在國家安全事務上的聯繫。

法國《回聲報》表示，蔡英文、陳時中歡迎美國高官訪台的同時，中國軍方派遣的軍機卻出現在海峽上空。北京也表示出例行的抗議。特朗普就是這樣，在選前他需要在不越過北京當局設定紅線的基礎上，有步驟地挑戰北京，因這是他選戰的策略。

抗擊北京不僅是特朗普希望勝選的一部分，也是回擊民主黨說他對北京當局過於軟弱的實例。

該報表示，在挑戰北京當局方面，特朗普可以說的是全面出擊。香港、新疆、華為；禁止與抖音和微信進行交易，戰線一個接一個。如今，特朗普又添加了台美增強對話的議題。總而言之，他希望成為選民心目中可以抵抗中國威脅的捍衛者。

《回聲報》記者寫道：特朗普還會向北京提出對等的互惠，但這些要求將是粗暴的、毫不留情的。在保護知識產權問題上、在國際組織任命人選上，特朗普都會再向北京不斷發威。

《回聲報》表示，2020年3月，世界知識產權組織協調委員會需提名下任總幹事。在違背北京意願的情況下，美國支持了新加坡候選人鄧鴻森（Daren Tang），而來自中國的王彬穎落選。

法國戰略研究基金會研究員、亞洲問題專家波恩達茲（Antoine Bondaz）分析道，為連選連任，特朗普如果想幹得漂亮的話，他有可能讓台灣衛生福利部長陳時中到訪美國。法國專家還表示，可以肯定的是，總統候選人的團隊將為這次到訪保留足夠的媒體空間。特朗普的目的也是要讓北京陷入危機，以此來表明，美國民主黨面對來自北京的威脅將是無能為力的。