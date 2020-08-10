港府出動逾百警員逮捕逮捕黎智英父子及壹傳媒高層

特區政府出動今早約200名軍裝及便衣男女警員，逮捕壹傳媒創辦人黎智英和他的兩個兒子黎見恩和黎耀恩，以及壹傳媒高層等人。根據蘋果日報報道，大批警員分頭在黎氏父子的寓所及壹傳媒位於將軍澳的大樓逮捕上述人士。香港警方則在社交媒體上披露，今次行動至今有7人被捕，他們均涉嫌牴觸香港國安法。

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現年72歲的黎智英是國安法自7月1日在香港生效以來，被控涉嫌牴觸該法最具知名度人士，而蘋果日報是香港極少數敢於批評北京阻礙香港民主自由的媒體。職是之故，黎智英一直被中共官媒形容為反中亂港分子。

特區政府今日高調作出逮捕行動之前，美國在8日宣布包括特首林鄭月娥及港澳辦主任夏寶龍在內的11名中港官員，因削弱及打壓香港的自由及民主進程而被列入制裁名單，但截止今日上午為止，除了特區政府發出一項英文聲明嚴厲譴責美國“卑劣無恥”之外，北京外交部對華盛頓最新的制裁行動仍未有任何聲明及反制行動，未知今次逮捕黎智英等人是否與反制美國制裁有關。

蘋果日報報道，今早上7時許，探員到達黎智英在嘉道理道的寓所，近10探員駕兩輛私家車抵達，向保安員表明身份後進入大屋調查及搜證，現場現有大批記者，警方的傳媒聯絡隊亦在場。警方在黎智英停留至早上9時許，然後將黎智英雙手被鎖上手銬，由多名探員帶同離開大宅，登上自用汽車離開。

同日上午10時許，百多名男女警員浩浩蕩蕩進入將軍澳的壹傳媒大樓進行搜查。在上午11時許，黎智英則被帶返壹傳媒大樓，並進入其辦公室進行調查。

紐約時報則引述壹傳媒高層、黎智英的助手Mark Simon說，今早被捕的包括黎智英和兒子黎見恩以及黎耀恩。除了勾結外國勢力等控罪之外，部分還涉及違反公司商業條例。Simon說，由於黎的兩個兒子均沒有參與蘋果日報的運作，警方逮捕他們相信與調查黎氏家人的私人投資事務有關。

違反港區國安法第29條的“勾結外國勢力”危及國家安全的罪名，如被定罪，一般可被判三年以上、十年以下有期徒刑。若罪行重大，可被判處十年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。

黎智英今年2月因為參加去年未經許可的六四燭光晚會而被警方逮捕，今次被捕是他首次面對違反國安法的指控。

黎早已預料國安法將會用來對法他。黎智英在社交平台（推特 Twitter）首次發錶針對國安法的評論之後，中共官媒環球時報引述大陸專家說，黎的言論已經足夠成為“顛覆的證據”。

黎在紐約時報刊出的評論中說：“我一直都在想，總有一天我會因為我的刊物鼓吹香港民主而被判入獄。但如果我只不過在社交平台講了這麼的幾句話，而被指控威脅到強大的中國的國家安全，甚至對我來說，也算是新事物了。”