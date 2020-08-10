遭中國制裁但不知道何種制裁 盧比奧警告香港還會大量抓人

8月10日星期一，中國外交部宣布對包括眾議員，參議員，多個機構與組織負責人等的11名美國人進行制裁，作為對華盛頓方面因香港國安法而制裁中方官員的回應。

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屢次遭到中國官方點名斥責的參議員盧比奧本次名列北京給出的涉港製裁名單上，中國外交部發言人趙立堅並未解釋中方將進行何種制裁。得知此事後，他在推特上表示“上個月，中國宣布制裁我（因新疆穆斯林問題）；今天，他們又宣布對我進行制裁。我不想看上去像個偏執狂，但我的確開始認為，中國不喜歡我”。

盧比奧還提醒，在香港國安法之下，還會有更多人被逮捕，黎智英被捕只是一個開始：“黎智英父子被控與外國勢力勾結...還會有更多人被抓，自由世界必須快速回應，同時向身處危險的香港人提供安全港灣”。但他並沒有具體提出美國應該如何幫助港人。