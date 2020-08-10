阿紮爾力贊台灣防疫成就蔡英文期待台美合作研發疫苗有進展

台灣總統蔡英文今天在總統府會見美國衛生部阿紮爾 (Alex Azar)訪問團時表示，感謝美國總統特朗普、國務卿蓬佩奧及阿紮爾等美國友人，持續肯定「台灣模式」在全球對抗疫情的貢獻；期待台美在共同研發生產疫苗及藥品方面，都能有顯著進展。她相信在雙方合作努力之下，不僅防疫，在各個領域交流都有更多突破及成果，共同為印太區域發展貢獻力量。

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蔡英文說，從今年三月台美共同發表「防疫夥伴關係」聯合聲明後，雙方在防疫物資交流及疫苗藥品的研發生產，持續加強合作。當台灣民眾從新聞畫面上看到美國白宮官員帶着印有「台灣製造」的口罩，都很高興台灣的口罩能夠在夥伴國家發揮效益。

蔡英文說，前幾天蓬佩奧談到阿紮爾訪台，曾提到美方一直希望台灣參與世界衛生大會(WHA)，但遭到中國阻擋，這一點她感到遺憾。她說，這波疫情中，台灣已經證明自己不僅可以守住國內防線，也有能力協調其他國家對抗疫情。她再次強調，政治因素不該凌駕在健康人權之上，WHA排除台灣參與，違背醫療衛生普世人權。

阿紮爾則說，他非常榮幸來台傳達特朗普總統對台灣的友誼和強力支持，誠如蓬佩奧在今年5月的賀詞提到，蔡英文領導台灣這個蓬勃的民主社會，展現勇氣視野，對區域及全球都是深刻的啟發。此外，對於李登輝的逝世，阿紮爾也表達了哀悼之意。

阿紮爾說，在特朗普帶領下，美國透過各種有形方式展現對台灣民主成就的欣羨，特朗普簽署法案強化台美之間夥伴關係，在2018啟用美國在台協會（AIT）新大樓，展現對這段友誼的堅實承諾。

他表示，這次來台討論的重點，將着重台灣在醫療衛生和防疫的成就；及如何共同與美國進一步合作，預防偵測與響應公共衛生的挑戰。他說，台灣的防疫成就堪稱全球最成功的表率之一，彰顯台灣社會透明公開及民主的價值。

阿紮爾也說，這次台灣偵測到新冠肺炎及後續控制並與各國分享信息，都做得非常好，台灣因為在醫衛產業上的成就，也能夠伸出援手，包括送物資到美國及太平洋島國，他非常期待善用這次機會學習台灣如何締造醫衛成就。

阿紮爾上午會見蔡英文之後，下午前往衛生福利部疾管署，和衛福部長陳時中共同見證美台雙方「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」。此外，他也將會見台灣外交部長吳釗燮、前副總統陳建仁與多位防疫專家，及行政院副院長沈榮津等。明天將向台灣公衛研究生及美國疾管中心訓練計畫參與者發表演說，12日將到台北賓館弔唁李登輝。